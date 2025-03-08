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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Киев • УНН

 • 147088 просмотра

Президент Зеленский сообщил, что Украину на переговорах с США в Саудовской Аравии будут представлять четыре делегата.

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в переговорах с США в Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины, передает УНН.

Следующую неделю начну с визита в Саудовскую Аравию, и после моей встречи в понедельник с Наследным принцем украинские дипломатические и военные представители останутся для встречи во вторник с американской командой. Украинская команда будет состоять из Андрея Ермака, Андрея Сибиги, Рустема Умерова и Павла Палицы 

- сообщил Зеленский.

По словам Президента, с украинской стороны будет четкая настройка на конструктив, и "надеемся, что удастся обсудить и согласовать необходимые решения и шаги".

Украина стремится к миру с первой же секунды этой войны. На столе абсолютно реалистичные предложения. Главное – двигаться быстро и результативно 

- резюмировал Зеленский.

Сибига обсудил с Рубио будущую встречу делегаций Украины и США07.03.25, 20:08 • 24708 просмотров

Напоминаем

В следующую вторник, 11 марта, госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф и советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц отправятся в Саудовскую Аравию на переговоры с Украиной.

Антонина Туманова

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