В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил, что Украину на переговорах с США в Саудовской Аравии будут представлять четыре делегата.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в переговорах с США в Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины, передает УНН.
Следующую неделю начну с визита в Саудовскую Аравию, и после моей встречи в понедельник с Наследным принцем украинские дипломатические и военные представители останутся для встречи во вторник с американской командой. Украинская команда будет состоять из Андрея Ермака, Андрея Сибиги, Рустема Умерова и Павла Палицы
По словам Президента, с украинской стороны будет четкая настройка на конструктив, и "надеемся, что удастся обсудить и согласовать необходимые решения и шаги".
Украина стремится к миру с первой же секунды этой войны. На столе абсолютно реалистичные предложения. Главное – двигаться быстро и результативно
Сибига обсудил с Рубио будущую встречу делегаций Украины и США07.03.25, 20:08 • 24708 просмотров
Напоминаем
В следующую вторник, 11 марта, госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф и советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц отправятся в Саудовскую Аравию на переговоры с Украиной.