Украина и США договорились о создании переговорных групп по вопросам мира
Киев • УНН
Делегации Украины и США согласовали формирование переговорных групп для достижения устойчивого мира. США обязались обсудить предложения с россией, а Украина настаивает на привлечении европейских партнеров.
Делегация Украины и США согласились определить состав переговорных групп для переговоров по достижению мира. Об этом говорится в Совместном заявлении по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде, передает УНН со ссылкой на ОП.
"Обе делегации согласились определить состав своих переговорных групп и немедленно начать переговоры для достижения устойчивого мира, который обеспечит долгосрочную безопасность Украины. Соединенные Штаты обязались обсудить эти конкретные предложения с представителями россии. Украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что европейские партнеры должны быть вовлечены в мирный процесс", - говорится в заявлении.
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Высокопоставленный украинский чиновник в комментарии AFP оценил, что переговоры с американцами в Саудовской Аравии проходят "нормально", о чем пишут французские СМИ.
В Джидде 11 марта началась встреча делегаций Украины и США на высоком уровне. Стороны обсуждают путь к миру и двусторонние отношения между странами.
В ответ на вопрос CNN о ходе встречи участник от США советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц кратко ответил: "Продвигаются" ("Getting there").