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Украина и США договорились о создании переговорных групп по вопросам мира

Киев • УНН

 • 20391 просмотра

Делегации Украины и США согласовали формирование переговорных групп для достижения устойчивого мира. США обязались обсудить предложения с россией, а Украина настаивает на привлечении европейских партнеров.

Украина и США договорились о создании переговорных групп по вопросам мира

Делегация Украины и США согласились определить состав переговорных групп для переговоров по достижению мира.  Об этом говорится в Совместном заявлении по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде, передает УНН со ссылкой на ОП.

"Обе делегации согласились определить состав своих переговорных групп и немедленно начать переговоры для достижения устойчивого мира, который обеспечит долгосрочную безопасность Украины. Соединенные Штаты обязались обсудить эти конкретные предложения с представителями россии. Украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что европейские партнеры должны быть вовлечены в мирный процесс", - говорится в заявлении.

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.11.03.25, 20:02 • 189408 просмотров

Дополнение

Высокопоставленный украинский чиновник в комментарии AFP оценил, что переговоры с американцами в Саудовской Аравии проходят "нормально", о чем пишут французские СМИ.

В Джидде 11 марта началась встреча делегаций Украины и США на высоком уровне. Стороны обсуждают путь к миру и двусторонние отношения между странами.

В ответ на вопрос CNN о ходе встречи участник от США советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц кратко ответил: "Продвигаются" ("Getting there").

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Майкл Уолтц
Саудовская Аравия
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