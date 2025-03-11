Зеленський та Трамп домовилися якнайшвидше укласти ресурсну угоду
Київ • УНН
Президенти США та України домовились про швидке укладання угоди щодо розробки критичних мінеральних ресурсів. Угода має посилити економіку та забезпечити довгострокову безпеку України.
Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп домовилися якнайшвидше укласти так звану ресурсну угоду. Про це УНН повідомляє з посиланням на спільну заяву за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді, передає УНН.
Президенти обох країн домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, щоб зміцнити економіку України та гарантувати довгострокове процвітання й безпеку України
Що відомо про угоду, яку не підписали 28 лютого після суперечки Трампа з Зеленським
26 лютого Кабінет міністрів України схвалив підписання угоди про зі Сполученими Штатами щодо надр. Проте уряд не опублікував текст угоди. Її розповсюдили ЗМІ.
Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль 28 лютого повідомив, що ця угода є угодою про майбутню угоду про створення Інвестиційного фонду для розвитку і відбудови України.
"Відповідно, в цій угоді описана рамка утворення або підписання наступної угоди. Усі наступні кроки після підписання – це створення відповідної делегації, яка буде затверджуватись рішенням уряду, як і вимагає Закон України про міжнародні договори. Делегація отримає відповідні директиви, і далі буде відбуватись робота міжурядова між урядом України і урядом США щодо напрацювання проєкту ось цієї, власне, угоди про створення Інвестиційного фонду розвитку відбудови України. Всі наступні кроки прописані чітко Законом України "Про міжнародні договори України", - розповів Шмигаль.
Прем'єр заявляв, що договір про створення Інвестиційного фонду буде носити характер міжнародної угоди. У зв'язку з цим він буде затверджуватися урядом і також ратифікуватись парламентом, і там буде описана повністю вся конкретика, як буде працювати цей фонд.
Угода України та США щодо корисних копалин передбачатиме створення фонду відновлення України, де 50% буде внесок України.
27 лютого директор Національної економічної ради при Білому домі Кевін Хассетт заявив, що США сподіваються отримати близько 20 млрд доларів від угоди із Україною про рідкоземельні корисні копалини.