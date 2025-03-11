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Зеленський и Трамп договорились как можно скорее заключить ресурсное соглашение

Киев • УНН

 • 17800 просмотра

Президенты США и Украины договорились о быстром заключении соглашения по разработке критических минеральных ресурсов. Соглашение должно укрепить экономику и обеспечить долгосрочную безопасность Украины.

Зеленський и Трамп договорились как можно скорее заключить ресурсное соглашение

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп договорились как можно скорее заключить так называемое ресурсное соглашение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на совместное заявление по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде, передает УНН.

Президенты обеих стран договорились как можно скорее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины, чтобы укрепить экономику Украины и гарантировать долгосрочное процветание и безопасность Украины

- говорится в заявлении.

Что известно о соглашении, которое не подписали 28 февраля после спора Трампа с Зеленским

26 февраля Кабинет министров Украины одобрил подписание соглашения со Соединенными Штатами по недрам. Однако правительство не опубликовало текст соглашения. Его распространили СМИ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 28 февраля сообщил, что это соглашение является соглашением о будущем соглашении о создании Инвестиционного фонда для развития и восстановления Украины.

"Соответственно, в этом соглашении описана рамка создания или подписания следующего соглашения. Все последующие шаги после подписания – это создание соответствующей делегации, которая будет утверждаться решением правительства, как и требует Закон Украины о международных договорах. Делегация получит соответствующие директивы, и далее будет происходить межправительственная работа между правительством Украины и правительством США по разработке проекта вот этого, собственно, соглашения о создании Инвестиционного фонда развития восстановления Украины. Все последующие шаги прописаны четко Законом Украины "О международных договорах Украины", - рассказал Шмыгаль.

Премьер заявлял, что договор о создании Инвестиционного фонда будет носить характер международного соглашения. В связи с этим он будет утверждаться правительством и также ратифицироваться парламентом, и там будет описана полностью вся конкретика, как будет работать этот фонд.

Соглашение Украины и США по полезным ископаемым будет предусматривать создание фонда восстановления Украины, где 50% будет вклад Украины.

27 февраля директор Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассетт заявил, что США надеются получить около 20 миллиардов долларов от соглашения с Украиной о редкоземельных полезных ископаемых.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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