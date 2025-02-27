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США розраховують на $20 млрд від угоди з Україною про корисні копалини

США розраховують на $20 млрд від угоди з Україною про корисні копалини

Київ  •  УНН

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США очікують отримати $20 млрд від угоди з Україною про рідкоземельні корисні копалини. Зеленський відмовляється підписувати нову угоду без розширених гарантій безпеки для України.

Директор Національної економічної ради при Білому домі Кевін Хассетт заявляє, що США сподіваються отримати близько 20 млрд доларів від угоди із Україною  про рідкоземельні корисні копалини. Він зазначив, що це допомоде національній безпеці Штатів. Про це повідомляє NewsNation, пише УНН.

"Я думаю, що бачення президента полягає в тому, що це не тільки допоможе нам з нашою національною безпекою мати критичні мінерали, які так важливі для складання комп'ютерів і всього іншого. Також, якщо в цих місцях є власність США, це допоможе захистити їх", - сказав Хассетт в інтерв'ю NewsNation.

Видання зазначило, що Дональд Трамп сказав, що Володимир Зеленський підпише угоду про видобуток корисних копалин 28 лютого, коли він відвідає Білий дім.

Нагадаємо

Володимир Зеленський не має наміру підписувати другу угоду зі США, якщо вона не включатиме ширших гарантій безпеки для України. Нова угода повинна прояснити питання контролю, передбачати розширені гарантії безпеки. Зеленський прагне отримати більш чіткі зобов’язання. Наразі існуюча рамкова угода з США, підписана у вересні, згадує лише "захист взаємних інвестицій" і ширшу "архітектуру угод".

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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