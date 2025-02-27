США рассчитывают на $20 млрд от сделки с Украиной о полезных ископаемых
Киев • УНН
США ожидают получить $20 млрд от сделки с Украиной о редкоземельных полезных ископаемых. Зеленский отказывается подписывать новое соглашение без расширенных гарантий безопасности для Украины.
Директор Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассетт заявляет, что США надеются получить около 20 млрд долларов от сделки с Украиной о редкоземельных полезных ископаемых. Он отметил, что это поможет национальной безопасности Штатов. Об этом сообщает NewsNation, пишет УНН.
"Я думаю, что видение президента заключается в том, что это не только поможет нам с нашей национальной безопасностью иметь критические минералы, которые так важны для сборки компьютеров и всего остального. Также, если в этих местах есть собственность США, это поможет защитить их", - сказал Хассетт в интервью NewsNation.
Издание отметило, что Дональд Трамп сказал, что Владимир Зеленский подпишет соглашение о добыче полезных ископаемых 28 февраля, когда он посетит Белый дом.
Напомним
Владимир Зеленский не намерен подписывать второе соглашение с США, если оно не будет включать более широких гарантий безопасности для Украины. Новое соглашение должно прояснить вопрос контроля, предусматривать расширенные гарантии безопасности. Зеленский стремится получить более четкие обязательства. Сейчас существующее рамочное соглашение с США, подписанное в сентябре, упоминает только "защиту взаимных инвестиций" и более широкую "архитектуру соглашений".