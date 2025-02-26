Угода про копалини з США: Шмигаль розповів, як працюватиме

Угода України та США щодо корисних копалин передбачатиме створення фонду відновлення України, де 50% буде внесок України. Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону в середу, передає УНН.

Це буде внесок України. 50% від таких доходів ми будемо вкладати в цей спільний з США фонд відновлення України. США також будуть робити відповідні внески. Даний фонд буде інвестувати ці кошти від України, від США в розвиток України, у відновлення, у безпеку. Фондом управляють уряди України і США. Реінвестовані доходи, які вносяться до фонду, будуть повторно інвестуватися… тобто буде працювати по певній спіралі реінвестицій в Україну. Кошти, які цей фонд буде вкладати і заробляти, будуть інвестуватися у відновлення, і в подальшому у розвиток нашої держави. Внесок уряду України - 50% від усіх надходжень від майбутньої монетизації всіх відповідних природно-ресурсних активів, які у державній власності, а також відповідних об’єктів інфраструктури