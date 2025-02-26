Угода про копалини з США: Шмигаль розповів, як працюватиме
Київ • УНН
Україна вноситиме 50% від доходів з майбутніх природних ресурсів у новий спільний з США фонд відновлення. Фонд управлятиметься обома урядами та реінвестуватиме кошти у розвиток та безпеку України.
Угода України та США щодо корисних копалин передбачатиме створення фонду відновлення України, де 50% буде внесок України. Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону в середу, передає УНН.
Це буде внесок України. 50% від таких доходів ми будемо вкладати в цей спільний з США фонд відновлення України. США також будуть робити відповідні внески. Даний фонд буде інвестувати ці кошти від України, від США в розвиток України, у відновлення, у безпеку. Фондом управляють уряди України і США. Реінвестовані доходи, які вносяться до фонду, будуть повторно інвестуватися… тобто буде працювати по певній спіралі реінвестицій в Україну. Кошти, які цей фонд буде вкладати і заробляти, будуть інвестуватися у відновлення, і в подальшому у розвиток нашої держави. Внесок уряду України - 50% від усіх надходжень від майбутньої монетизації всіх відповідних природно-ресурсних активів, які у державній власності, а також відповідних об’єктів інфраструктури
За його словами, фонд буде діяти, і всі рішення будуть ухвалюватися за згодою обох учасників, тобто "нічого без України не може бути прийнято в діяльності цього фонду".
"Щоб уникнути сумнівів про такі майбутні джерела надходжень, вони не включають теперішні джерела надходжень, які не входять до складу загальних доходів бюджету України. Це прямо цитата також цієї угоди, що ще раз гарантує про майбутнє, про те, що ми сьогодні формуємо з нашим стратегічним партнером наше майбутнє. Це документ, який уряд України напрацьовував понад два тижні", - зазначив глава уряду.
Очільник українського уряду наголосив, що вже існуючі родовища, об’єкти, ліцензії не підлягатимуть обговоренню при створенні цього фонду. Ідеться лише про майбутні ліцензії, майбутні розробки.
Нагадаємо
Остаточний варіант угоди з США, яка передбачає створення інвестиційного фонду для відбудови України, уже "фактично випрацювали", але її не будуть розглядати цю угоду і підписання у відриві від гарантій безпеки.