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Соглашение об ископаемых с США: Шмыгаль рассказал, как будет работать

Киев  •  УНН

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Украина будет вносить 50% от доходов с будущих природных ресурсов в новый совместный с США фонд восстановления. Фонд будет управляться обоими правительствами и реинвестировать средства в развитие и безопасность Украины.

Соглашение Украины и США по полезным ископаемым будет предусматривать создание фонда восстановления Украины, где 50% будет вклад Украины. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телемарафона в среду, передает УНН.

Это будет вклад Украины. 50% от таких доходов мы будем вкладывать в этот совместный с США фонд восстановления Украины. США также будут делать соответствующие взносы. Данный фонд будет инвестировать эти средства от Украины, от США в развитие Украины, в восстановление, в безопасность. Фондом управляют правительства Украины и США. Реинвестированные доходы, которые вносятся в фонд, будут повторно инвестироваться... то есть будет работать по определенной спирали реинвестиций в Украину. Средства, которые этот фонд будет вкладывать и зарабатывать, будут инвестироваться в восстановление, и в дальнейшем в развитие нашего государства. Вклад правительства Украины - 50% от всех поступлений от будущей монетизации всех соответствующих природно-ресурсных активов, которые в государственной собственности, а также соответствующих объектов инфраструктуры

- сказал Шмыгаль.

По его словам, фонд будет действовать, и все решения будут приниматься с согласия обоих участников, то есть "ничего без Украины не может быть принято в деятельности этого фонда".

"Чтобы избежать сомнений о таких будущих источниках поступлений, они не включают нынешние источники поступлений, которые не входят в состав общих доходов бюджета Украины. Это прямо цитата также этого соглашения, что еще раз гарантирует о будущем, о том, что мы сегодня формируем с нашим стратегическим партнером наше будущее. Это документ, который правительство Украины нарабатывало более двух недель", - отметил глава правительства.

Глава украинского правительства подчеркнул, что уже существующие месторождения, объекты, лицензии не будут подлежать обсуждению при создании этого фонда. Речь идет только о будущих лицензиях, будущих разработках.

Напомним

Окончательный вариант соглашения с США, которое предусматривает создание инвестиционного фонда для восстановления Украины, уже "фактически выработали", но ее не будут рассматривать это соглашение и подписание в отрыве от гарантий безопасности.

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономикаполитика
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль

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