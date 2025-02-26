Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США - Шмигаль
Київ • УНН
Кабінет Міністрів України схвалив підписання угоди зі США щодо надр. Про рішення повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Кабінет Міністрів України схвалив підписання угоди про зі Сполученими Штатами щодо надр. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
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"Незабаром Україна зробить важливий крок в межах реалізації Плану перемоги. Буде підписана угода із США про створення Інвестиційного фонду відбудови. В результаті роботи переговорних команд ця угода стала значно кращою. В угоді більше немає ані боргу в 500 млрд боргу, або будь-якого іншого. Більше немає несправедливого пункту про те, кожен 1 долар нової допомоги Україна має віддавати 2 долари. Немає несправедливих позицій, що фонд належатиме тільки одній Америці. Тепер мова йде про спільне володіння фондом Україною та США", - сказав Шмигаль.
Він зазначив, що угода матиме 6 ключових позицій:
- перше - Україна та США створюють Інвестиційний фонд відбудови, який буде спільною власністю та спільно управлятиметься урядами обох наших країн;
- друге - українські надра та ресурси залишаються українськими, вони не передаються ні у власність США, ні будь-кому іншому;
- третє - Україна буде вносити до Фонду 50% майбутніх надходжень від своїх природно-ресурсних активів;
- четверте - США робитимуть внески до Фонду у вигляді коштів, фінансових інструментів та інших активів, критично важливих для відбудови України;
- п’яте - зібрані Фондом кошти будуть інвестуватися виключно в проекти відбудови України. Фактично йдеться про Фонд для майбутніх поколінь українців;
- шосте - в угоді враховані наші зобов'язання в межах євроінтеграційного процесу, тобто жодних протиріч і суперечностей з нашими євроінтеграційними зобов’язаннями не виникатиме.
В результаті підписання угоди, Україна отримає подвійну вигоду. Ми залучаємо американські інвестиції і технології у відбудову України, та накопичуємо ресурс для реалізації стратегічних проєктів для доброботу кожного українця. Сьогодні уряд ухвалює рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США
Нагадаємо
Остаточний варіант угоди з США про корисні копалини, яка передбачає створення інвестиційного фонду для відбудови України, уже "фактично випрацювали", але цю угоду і підписання не будуть розглядати у відриві від гарантій безпеки.
Після того, як Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп домовляться про гарантії безпеки, представник уряду підпише попередню угоду про корисні копалини. Далі розпочнеться робота над імплементацією тих або інших гарантій безпеки, про які буде домовлено, а також над розробкою конкретної угоди про створення спільного українсько-американського інвестиційного фонду.
Угода України та США щодо корисних копалин передбачатиме створення фонду відновлення України, де 50% буде внесок України.