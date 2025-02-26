ukenru
Трамп о предоставлении гарантий безопасности Украине: "Пусть Европа делает это"
17:49 • 9916 просмотра

Трамп о предоставлении гарантий безопасности Украине: "Пусть Европа делает это"

Правительство одобрило подписание соглашения о недрах с США - Шмыгаль
17:44 • 8008 просмотра

Правительство одобрило подписание соглашения о недрах с США - Шмыгаль

Эксклюзив
Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре
16:41 • 32966 просмотра

Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре

Эксклюзив
Душ, прогулки, дыхательные упражнения: психолог рассказала, как расслабиться после работы
14:30 • 69408 просмотра

Душ, прогулки, дыхательные упражнения: психолог рассказала, как расслабиться после работы

В ней нет ни 500 млрд долга, ни 350, ни 100: Зеленский раскрыл детали соглашения с США по полезным ископаемым
13:56 • 89713 просмотра

В ней нет ни 500 млрд долга, ни 350, ни 100: Зеленский раскрыл детали соглашения с США по полезным ископаемым

Эксклюзив
МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ
26 февраля, 11:28 • 129460 просмотра

МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ

Эксклюзив
Новые правила регулирования фармрынка заставили остановить программы скидок на лекарства для хронически больных
26 февраля, 08:58 • 115151 просмотра

Новые правила регулирования фармрынка заставили остановить программы скидок на лекарства для хронически больных

Британия, ФРГ, Франция и другие готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине - французский министр
26 февраля, 07:55 • 115215 просмотра

Британия, ФРГ, Франция и другие готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине - французский министр

Зеленский едет в Вашингтон 28 февраля: Трамп заявил, что "не против"
25 февраля, 23:13 • 114190 просмотра

Зеленский едет в Вашингтон 28 февраля: Трамп заявил, что "не против"

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта
25 февраля, 17:37 • 117659 просмотра

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

26 февраля, 08:37 • 128260 просмотра
Заболеваемость ОРВИ продолжает расти: "локальный карантин" возможен в 19 областях

Заболеваемость ОРВИ продолжает расти: "локальный карантин" возможен в 19 областях

26 февраля, 09:49 • 48547 просмотра
Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

26 февраля, 10:54 • 134333 просмотра
Продлили ли срок бронирования работников аграриев: министр объяснил

Продлили ли срок бронирования работников аграриев: министр объяснил

26 февраля, 10:55 • 87666 просмотра
Госдепартамент США готовит новые исключения из заморозки помощи для Украины - Politico

Госдепартамент США готовит новые исключения из заморозки помощи для Украины - Politico

26 февраля, 10:59 • 53141 просмотра
публикации
МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ

МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ
Эксклюзив

26 февраля, 11:28 • 129459 просмотра
Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

26 февраля, 10:54 • 134333 просмотра
Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

25 февраля, 06:48 • 179093 просмотра
"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

24 февраля, 05:32 • 231949 просмотра
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 308791 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Балтийском море спасли редкого горбатого кита из рыболовной сети

В Балтийском море спасли редкого горбатого кита из рыболовной сети

17:09 • 15319 просмотра
Отмененный фильм Ченнинга Татума "Гамбит" должен был быть романтической комедией: претендентка на главную роль рассказала детали

Отмененный фильм Ченнинга Татума "Гамбит" должен был быть романтической комедией: претендентка на главную роль рассказала детали

15:18 • 32149 просмотра
Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

26 февраля, 08:37 • 128260 просмотра
Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

25 февраля, 12:49 • 118842 просмотра
«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

25 февраля, 10:08 • 125461 просмотра
Актуальное
Правительство одобрило подписание соглашения о недрах с США - Шмыгаль

Правительство одобрило подписание соглашения о недрах с США - Шмыгаль

Киев  •  УНН

 • 4950 просмотра

Read in English

Правительство Украины одобрило подписание соглашения с США по недрам. О решении сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Правительство Украины одобрило подписание соглашения со Соединенными Штатами о недрах. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

"Скоро Украина сделает важный шаг в рамках реализации Плана победы. Будет подписано соглашение с США о создании Инвестиционного фонда восстановления. В результате работы переговорных команд это соглашение стало значительно лучше. В соглашении больше нет ни 500 млрд долларов долга, ни какого-либо другого. Больше нет несправедливого пункта о том, что каждый 1 доллар новой помощи Украина должна отдавать 2 доллара. Нет несправедливых позиций, что фонд будет принадлежать только одной Америке. Теперь речь идет об общем владении фондом Украиной и США", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что соглашение будет иметь 6 ключевых позиций:

  • первое - Украина и США создают Инвестиционный фонд восстановления, который будет совместной собственностью и совместно управляться правительствами обеих наших стран;
    • второе - украинские недра и ресурсы остаются украинскими, они не передаются ни в собственность США, ни кому-либо еще;
      • третье - Украина будет вносить в Фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов;
        • четвертое - США будут вносить взносы в Фонд в виде денежных средств, финансовых инструментов и других активов, критически важных для восстановления Украины;
          • пятое - средства, собранные Фондом, будут инвестироваться исключительно в проекты восстановления Украины. Фактически речь идет о Фонде для будущих поколений украинцев;
            • шестое - в соглашении учтены наши обязательства в рамках евроинтеграционного процесса, то есть никаких противоречий и несоответствий с нашими евроинтеграционными обязательствами не возникнет.

              В результате подписания соглашения Украина получит двойную выгоду. Мы привлекаем американские инвестиции и технологии для восстановления Украины и накапливаем ресурс для реализации стратегических проектов для благосостояния каждого украинца. Сегодня правительство принимает решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США

              - добавил Шмыгаль.

              Напомним

              Окончательный вариант соглашения с США о полезных ископаемых, предусматривающий создание инвестиционного фонда для восстановления Украины, уже "фактически отработали", но это соглашение и его подписание не будут рассматриваться в отрыве от гарантий безопасности.

              После того, как Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп договорятся о гарантиях безопасности, представитель правительства подпишет предварительное соглашение о полезных ископаемых. Далее начнется работа над имплементацией тех или иных согласованных гарантий безопасности, а также над разработкой конкретного соглашения о создании совместного украинско-американского инвестиционного фонда.

              Соглашение Украины и США о полезных ископаемых предусматривать создание фонда восстановления Украины, где 50% будет вкладом Украины.

              Павел Башинский

              Павел Башинский

              Экономикаполитика
              soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
              ukrainaУкраина
              denys-shmyhalДенис Шмыгаль

              Обратиться по вопросам размещения рекламы