Правительство одобрило подписание соглашения о недрах с США - Шмыгаль

Правительство Украины одобрило подписание соглашения со Соединенными Штатами о недрах. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

"Скоро Украина сделает важный шаг в рамках реализации Плана победы. Будет подписано соглашение с США о создании Инвестиционного фонда восстановления. В результате работы переговорных команд это соглашение стало значительно лучше. В соглашении больше нет ни 500 млрд долларов долга, ни какого-либо другого. Больше нет несправедливого пункта о том, что каждый 1 доллар новой помощи Украина должна отдавать 2 доллара. Нет несправедливых позиций, что фонд будет принадлежать только одной Америке. Теперь речь идет об общем владении фондом Украиной и США", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что соглашение будет иметь 6 ключевых позиций:

первое - Украина и США создают Инвестиционный фонд восстановления, который будет совместной собственностью и совместно управляться правительствами обеих наших стран;

второе - украинские недра и ресурсы остаются украинскими, они не передаются ни в собственность США, ни кому-либо еще;

третье - Украина будет вносить в Фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов;

четвертое - США будут вносить взносы в Фонд в виде денежных средств, финансовых инструментов и других активов, критически важных для восстановления Украины;

пятое - средства, собранные Фондом, будут инвестироваться исключительно в проекты восстановления Украины. Фактически речь идет о Фонде для будущих поколений украинцев;

шестое - в соглашении учтены наши обязательства в рамках евроинтеграционного процесса, то есть никаких противоречий и несоответствий с нашими евроинтеграционными обязательствами не возникнет.

В результате подписания соглашения Украина получит двойную выгоду. Мы привлекаем американские инвестиции и технологии для восстановления Украины и накапливаем ресурс для реализации стратегических проектов для благосостояния каждого украинца. Сегодня правительство принимает решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США - добавил Шмыгаль.

Напомним

Окончательный вариант соглашения с США о полезных ископаемых, предусматривающий создание инвестиционного фонда для восстановления Украины, уже "фактически отработали", но это соглашение и его подписание не будут рассматриваться в отрыве от гарантий безопасности.

После того, как Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп договорятся о гарантиях безопасности, представитель правительства подпишет предварительное соглашение о полезных ископаемых. Далее начнется работа над имплементацией тех или иных согласованных гарантий безопасности, а также над разработкой конкретного соглашения о создании совместного украинско-американского инвестиционного фонда.

Соглашение Украины и США о полезных ископаемых предусматривать создание фонда восстановления Украины, где 50% будет вкладом Украины.