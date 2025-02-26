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Прем'єр: угоду про надра підпишуть після домовленостей про гарантії безпеки між Зеленським і Трампом

Київ  •  УНН

 • 24415 перегляди

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Представник уряду України підпише попередню угоду про корисні копалини після домовленостей про гарантії безпеки між президентами. Далі розпочнеться робота над створенням спільного українсько-американського інвестиційного фонду.

Після того, як Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп домовляться про гарантії безпеки, представник уряду підпише попередню угоду про корисні копалини. Далі розпочнеться робота над імплементацією тих або інших гарантій безпеки, про які буде домовлено, а також над розробкою конкретної угоди про створення спільного українсько-американського інвестиційного фонду. Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону в середу, передає УНН.

Деталі

Як розповів Шмигаль, у делегації під час візиту до США будуть присутні представники України, які будуть мати повноваження підписати цю попередню угоду.

Після того, як Президент України, президент США домовляться про гарантії безпеки, домовляться про те, як ми прив’язуємо ось цю попередню угоду до гарантій безпеки від США для нашої держави,… у присутності президентів представник уряду України підпише цей попередній договір. Далі розпочнеться робота над імплементацією тих або інших гарантій безпеки, про які буде домовлено, і, по-друге, над розробкою конкретної угоди про створення спільного українсько-американського інвестиційного фонду для відбудови України

- сказав Шмигаль.

Нагадаємо

Остаточний варіант угоди з США, яка передбачає створення інвестиційного фонду для відбудови України, уже "фактично випрацювали", але розглядати цю угоду і підписання не будуть у відриві від гарантій безпеки.

Павло Башинський

Павло Башинський

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donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
denys-shmyhalДенис Шмигаль

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