Премьер: соглашение о недрах подпишут после договоренностей о гарантиях безопасности между Зеленским и Трампом
Киев • УНН
Представитель правительства Украины подпишет предварительное соглашение о полезных ископаемых после договоренностей о гарантиях безопасности между президентами. Далее начнется работа над созданием совместного украинско-американского инвестиционного фонда.
После того, как Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп договорятся о гарантиях безопасности, представитель правительства подпишет предварительное соглашение о полезных ископаемых. Далее начнется работа над имплементацией тех или иных гарантий безопасности, о которых будет договорено, а также над разработкой конкретного соглашения о создании совместного украинско-американского инвестиционного фонда. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телемарафона в среду, передает УНН.
Детали
Как рассказал Шмыгаль, в делегации во время визита в США будут присутствовать представители Украины, которые будут иметь полномочия подписать это предварительное соглашение.
После того, как Президент Украины, президент США договорятся о гарантиях безопасности, договорятся о том, как мы привязываем вот это предварительное соглашение к гарантиям безопасности от США для нашего государства,... в присутствии президентов представитель правительства Украины подпишет этот предварительный договор. Далее начнется работа над имплементацией тех или иных гарантий безопасности, о которых будет договорено, и, во-вторых, над разработкой конкретного соглашения о создании совместного украинско-американского инвестиционного фонда для восстановления Украины
Напомним,
Окончательный вариант соглашения с США, предусматривающего создание инвестиционного фонда для восстановления Украины, уже «фактически выработали», но рассматривать это соглашение и подписание не будут в отрыве от гарантий безопасности.