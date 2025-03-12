Переговоры Украины и США могут стать поворотным моментом для длительного мира - глава МИД ФРГ
Киев • УНН
Министр иностранных дел Германии заявила, что переговоры Украины и США в Джидде могут стать ключом к длительному миру. россия должна прекратить агрессию, добавила она.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что результаты переговоров Украины и США в Джидде могут стать главным поворотным моментом в стремлении Украины к длительному миру и безопасности, добавив, что россия теперь должна прекратить свою агрессивную войну, пишет УНН.
Результаты сегодняшних украинско-американских переговоров могут стать главным поворотным моментом в стремлении Украины к длительному миру и безопасности. Германия вместе с нашими партнерами будет поддерживать украинский народ и в дальнейшем на этом пути. Теперь россия должна прекратить свою агрессивную войну
Дополнение
11 марта в Джидде состоялась встреча делегаций Украины и США. Офис Президента обнародовал совместное заявление по итогам встречи.
В ней указано, что:
Украина готова принять предложение США по 30-дневному режиму прекращения огня при условии одновременного выполнения рф.
США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине в сфере безопасности.
Украина и США договорились о создании переговорных групп по миру.
Зеленский и Трамп договорились как можно быстрее заключить ресурсное соглашение.