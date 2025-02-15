Бербок: "Міцного миру не буде, якщо цей мир не буде узгоджений Європою"

Європа повинна брати активну участь у переговорах щодо завершення війни в Україні. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє кореспондент УНН.

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"Міцного миру не буде, якщо цей мир не буде узгоджений Європою. Ми вислухали промову вчора на цій сцені. Я хочу чітко позначити, це момент істинний. Усі у світі мають вирішити, на чиєму вони боці: на боці вільного світу, чи на боці тих, хто бореться з вільним світом", — заявила Бербок.

"Ми на боці вільного, говорю від імені своєї країни. Нашому поколінню пощастило. США, Велика Британія, Франція принесли демократію в мою країну. Це стійка демократія, яка здатна себе захищати. Якщо вона стійка щодо зовнішніх впливів, вона може захищати себе. Я можу посперечатися з учорашнім виступом (Венса,—ред.), наш найбільший ворог — путінська росія, тому що вона оголосила війну європейському світу, демократії", - додала вона.

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