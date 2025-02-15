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15 березня, 19:03 • 118797 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 177289 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144025 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136004 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115815 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107160 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102655 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139137 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Бербок: "Міцного миру не буде, якщо цей мир не буде узгоджений Європою"

Бербок: "Міцного миру не буде, якщо цей мир не буде узгоджений Європою"

Київ • УНН

 • 23764 перегляди

Глава МЗС Німеччини заявила, що міцного миру не буде без участі Європи в переговорах. Бербок також назвала путінську росію головним ворогом європейської демократії.

Європа повинна брати активну участь у переговорах щодо завершення війни в Україні. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

"Міцного миру не буде, якщо цей мир не буде узгоджений Європою. Ми вислухали промову вчора на цій сцені. Я хочу чітко позначити, це момент істинний. Усі у світі мають вирішити, на чиєму вони боці: на боці вільного світу, чи на боці тих, хто бореться з вільним світом", — заявила Бербок.

"Ми на боці вільного, говорю від імені своєї країни. Нашому поколінню пощастило. США, Велика Британія, Франція принесли демократію в мою країну. Це стійка демократія, яка здатна себе захищати. Якщо вона стійка щодо зовнішніх впливів, вона може захищати себе. Я можу посперечатися з учорашнім виступом (Венса,—ред.), наш найбільший ворог — путінська росія, тому що вона оголосила війну європейському світу, демократії", - додала вона. 

Келлог щодо переговорів про мир в Україні: мають бути без великої групової дискусії15.02.25, 17:01 • 26605 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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