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Бербок: "Прочного мира не будет, если этот мир не будет согласован Европой"

Бербок: "Прочного мира не будет, если этот мир не будет согласован Европой"

Киев  •  УНН

 • 8894 просмотра

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Глава МИД Германии заявила, что прочного мира не будет без участия Европы в переговорах. Бербок также назвала путинскую россию главным врагом европейской демократии.

Европа должна принимать активное участие в переговорах по завершению войны в Украине. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает корреспондент УНН.

Детали

«Прочного мира не будет, если этот мир не будет согласован Европой. Мы выслушали речь вчера на этой сцене. Я хочу четко обозначить, это момент истинный. Все в мире должны решить, на чьей они стороне: на стороне свободного мира, или на стороне тех, кто борется со свободным миром», - заявила Бербок.

«Мы на стороне свободного, говорю от имени своей страны. Нашему поколению повезло. США, Великобритания, Франция принесли демократию в мою страну. Это устойчивая демократия, которая способна себя защищать. Если она устойчива к внешним воздействиям, она может защищать себя. Я могу поспорить со вчерашним выступлением (Вэнса,-ред.), наш самый большой враг - путинская Россия, потому что она объявила войну европейскому миру, демократии», - добавила она. 

Келлог относительно переговоров о мире в Украине: они должны проходить без большого группового обсуждения15.02.25, 17:01 • 9033 просмотра

Алина Волянская

Алина Волянская

Войнаполитика
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frantsiyaФранция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
germaniyaГермания
kitaiКитай
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ukrainaУкраина

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