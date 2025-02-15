Бербок: "Прочного мира не будет, если этот мир не будет согласован Европой"

Европа должна принимать активное участие в переговорах по завершению войны в Украине. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает корреспондент УНН.

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«Прочного мира не будет, если этот мир не будет согласован Европой. Мы выслушали речь вчера на этой сцене. Я хочу четко обозначить, это момент истинный. Все в мире должны решить, на чьей они стороне: на стороне свободного мира, или на стороне тех, кто борется со свободным миром», - заявила Бербок.

«Мы на стороне свободного, говорю от имени своей страны. Нашему поколению повезло. США, Великобритания, Франция принесли демократию в мою страну. Это устойчивая демократия, которая способна себя защищать. Если она устойчива к внешним воздействиям, она может защищать себя. Я могу поспорить со вчерашним выступлением (Вэнса,-ред.), наш самый большой враг - путинская Россия, потому что она объявила войну европейскому миру, демократии», - добавила она.

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