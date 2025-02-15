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Келлог относительно переговоров о мире в Украине: они должны проходить без большого группового обсуждения

Киев  •  УНН

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Специальный представитель Трампа Кит Келлог заявил о планах быстрых переговоров по завершению войны в Украине без широкого привлечения европейских стран. Он подчеркнул, что Трамп стремится к окончательному миру и суверенитету Украины.

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что переговоры по завершению войны в Украине не предусматривают широкого вовлечения европейских стран. Об этом он сказал во время Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает корреспондент УНН.

Детали

"Если мы смотрим на переговоры, у нас будет учтен интерес наших союзников, но нам нужно, чтобы все было чисто, чтобы было эффективно, все было под рукой. Поэтому мы не хотим, чтобы была большая групповая дискуссия.

Именно поэтому нужно определить свой язык, но будете ли вы физически сидеть за столом, или ваши интересы будут учтены? Это как бы разные вещи. Конечно, они будут учтены",— отметил Келлог.

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"Но мы пытаемся сделать это быстро", - добавил он. 

Также Келлог указал, что Трамп хочет, чтобы эта война закончилась раз и навсегда и Украина стала суверенной.

"Гарантии безопасности, когда мы говорим, мы должны понимать, что мы подписываемся под эти гарантии безопасности. Это уже обязательство... Когда мы к этому придем, то нужно, чтобы проверили, что эти обязательства были на ваших плечах, когда мы будем давать гарантии. Это также вызов",—пояснил Келлог.

Специальный представитель также подчеркнул, что доверяет Трампу и считает его способным достичь результата.

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"Есть человек, в которого я очень сильно верю. Это президент Трамп. Он сказал, что он над этим работает, что он это сделает.

россия в прошлом никогда не нарушала то, что он считал красной линией... То, что я хочу сказать миру — будьте осторожны, когда вы идете против Трампа. Вы должны понять последствия, когда будете сталкиваться с таким президентом, как Трамп", — подытожил Келлог.

Алина Волянская

Алина Волянская

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