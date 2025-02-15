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Келлог щодо переговорів про мир в Україні: мають бути без великої групової дискусії

Келлог щодо переговорів про мир в Україні: мають бути без великої групової дискусії

Київ • УНН

 • 26605 перегляди

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив про плани швидких переговорів щодо завершення війни в Україні без широкого залучення європейських країн. Він підкреслив, що Трамп прагне остаточного миру та суверенітету України.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що переговори щодо завершення війни в Україні не передбачають широкого залучення європейських країн. Про це він сказав під час Мюнхенської безпекової конференції, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Якщо ми дивимося на переговори, в нас буде врахований інтерес наших союзників, але нам треба, щоб все було чисто, щоб було ефективно, все було під руками. Тому ми не хочемо, щоб була велика групова дискусія.

Саме тому треба визначити свою мову, але чи фізично ви будете сидіти за столом, чи будуть враховані ваші інтереси? Це якби різні речі. Звичайно, вони будуть враховані",— зазначив Келлог.

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"Але ми намагаємося це зробити швидко", - додав він. 

Також Келлог вказав, що Трамп хоче, аби ця війна закінчилася раз і назавжди і Україна стала суверенною.

"Гарантії безпеки, коли ми кажемо, ми повинні розуміти, що ми підписуємося під ці безпекові гарантії. Це вже зобов'язання… Коли ми до цього дійдемо, то треба, щоб перевірили, що ці зобов'язання були на ваших плечах, коли ми будемо давати гарантії. Це також виклик",—пояснив Келлог.

Спецпредставник також підкреслив, що довіряє Трампу та вважає його здатним досягти результату.

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"Є людина, в яку я дуже сильно вірю. Це президент Трамп. Він сказав, що він над цим працює, що він це зробить.

росія в минулому ніколи не порушувала те, що він вважав червоною лінією... Те, що я хочу сказати світові — будьте обережні, коли коли ви йдете проти Трампа. Ви повинні зрозуміти наслідки, коли будете стикатися з таким президентом, як Трамп", — підсумував Келлог.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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