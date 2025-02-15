Європі потрібен власний план щодо безпеки та України - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про необхідність створення європейського плану дій, що стосується України та власної безпеки, наголосивши, що без цього майбутнє Європи вирішуватимуть інші глобальні гравці, пише УНН.

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"Європі терміново потрібен власний план дій, що стосується України та нашої безпеки, інакше наше майбутнє вирішуватимуть інші глобальні гравці. Не обов’язково відповідно до наших власних інтересів. Цей план треба підготувати зараз. Часу не можна втрачати", - написав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у X.

Доповнення

12 лютого міністр фінансів США Скотт Бессент під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським заявляв, що у Трампа є план припинення війни.

Після цього Зеленський заявляв, що не бачить, що є готовий план в США.

15 лютого Президент заявив, що Україна готує своє бачення гарантій безпеки, якими поділиться зі США, і сподівається, що Америка поділиться своїм поглядом.