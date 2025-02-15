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15 березня, 19:03 • 127403 перегляди

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Європі потрібен власний план щодо безпеки та України - Туск

Європі потрібен власний план щодо безпеки та України - Туск

Київ • УНН

 • 23448 перегляди

Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив про необхідність створення європейського плану дій щодо України та безпеки ЄС. Він попередив, що без такого плану майбутнє Європи визначатимуть інші глобальні гравці.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про необхідність створення європейського плану дій, що стосується України та власної безпеки, наголосивши, що без цього майбутнє Європи вирішуватимуть інші глобальні гравці, пише УНН.

Деталі

"Європі терміново потрібен власний план дій, що стосується України та нашої безпеки, інакше наше майбутнє вирішуватимуть інші глобальні гравці. Не обов’язково відповідно до наших власних інтересів. Цей план треба підготувати зараз. Часу не можна втрачати", - написав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у X.

Доповнення

12 лютого міністр фінансів США Скотт Бессент під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським заявляв, що у Трампа є план припинення війни.

Після цього Зеленський заявляв, що не бачить, що є готовий план в США.  

15 лютого Президент заявив, що Україна готує своє бачення гарантій безпеки, якими поділиться зі США, і сподівається, що Америка поділиться своїм поглядом.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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