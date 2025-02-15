Европе нужен собственный план по безопасности и Украине - Туск
Киев • УНН
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости создания европейского плана действий в отношении Украины и безопасности ЕС. Он предупредил, что без такого плана будущее Европы будут определять другие глобальные игроки.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости создания европейского плана действий, касающегося Украины и собственной безопасности, подчеркнув, что без этого будущее Европы будут решать другие глобальные игроки, пишет УНН.
Детали
"Европе срочно нужен собственный план действий, касающийся Украины и нашей безопасности, иначе наше будущее будут решать другие глобальные игроки. Необязательно в соответствии с нашими собственными интересами. Этот план нужно подготовить сейчас. Времени нельзя терять", - написал премьер-министр Польши Дональд Туск в X.
Дополнение
12 февраля министр финансов США Скотт Бессент во время встречи с Президентом Владимиром Зеленским заявлял, что у Трампа есть план прекращения войны.
После этого Зеленский заявлял, что не видит, что есть готовый план в США.
15 февраля Президент заявил, что Украина готовит свое видение гарантий безопасности, которыми поделится с США, и надеется, что Америка поделится своим взглядом.