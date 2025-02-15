Европе нужен собственный план по безопасности и Украине - Туск

ukenru
Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"
11:16 • 7809 просмотра

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский
10:28 • 33137 просмотра

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский

Эксклюзив
АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
14 февраля, 15:10 • 153241 просмотра

АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)

Эксклюзив
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
14 февраля, 13:51 • 215272 просмотра

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД
14 февраля, 11:50 • 163494 просмотра

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет
14 февраля, 11:31 • 158415 просмотра

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет

Эксклюзив
Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ
14 февраля, 11:00 • 140455 просмотра

Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам
14 февраля, 09:47 • 126224 просмотра

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский
14 февраля, 07:18 • 122945 просмотра

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский

Зеленский выступит дважды на Мюнхенской конференции: что в программе
14 февраля, 06:29 • 113211 просмотра

Зеленский выступит дважды на Мюнхенской конференции: что в программе

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Серия ночных взрывов в волгограде: что происходит возле нефтеперерабатывающего завода

Серия ночных взрывов в волгограде: что происходит возле нефтеперерабатывающего завода

15 февраля, 01:59 • 102542 просмотра
Волонтеры продавали гуманитарные авто для ВСУ: задержание на Киевщине

Волонтеры продавали гуманитарные авто для ВСУ: задержание на Киевщине

15 февраля, 02:27 • 105333 просмотра
В рф дрон врезался в многоэтажный дом: что известно об инциденте

В рф дрон врезался в многоэтажный дом: что известно об инциденте

15 февраля, 04:10 • 73590 просмотра
День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

15 февраля, 05:34 • 112111 просмотра
На Киевщине в водоеме нашли загадочный объект: что обнаружили спасатели

На Киевщине в водоеме нашли загадочный объект: что обнаружили спасатели

15 февраля, 05:36 • 55881 просмотра
публикации
День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

15 февраля, 05:34 • 112111 просмотра
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
Эксклюзив

14 февраля, 13:51 • 215281 просмотра
Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

14 февраля, 11:30 • 174148 просмотра
Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

14 февраля, 06:32 • 177555 просмотра
Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

12 февраля, 15:54 • 254432 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

08:00 • 41714 просмотра
Бобры в Чехии сэкономили государству 1,2 млн евро на обустройстве заповедника

Бобры в Чехии сэкономили государству 1,2 млн евро на обустройстве заповедника

14 февраля, 16:48 • 130777 просмотра
Тильда Суинтон оказалась сторонницей движения за бойкот Израиля: известная актриса поддержала BDS на Берлинале

Тильда Суинтон оказалась сторонницей движения за бойкот Израиля: известная актриса поддержала BDS на Берлинале

14 февраля, 15:30 • 130043 просмотра
У влюбленной пары гуанако в киевском зоопарке родился пушистый малыш

У влюбленной пары гуанако в киевском зоопарке родился пушистый малыш

14 февраля, 10:16 • 136139 просмотра
«Читай, люби и поддерживай украинское": подборка книг от Минэкономики и КнигарняЕ ко Дню влюбленных

«Читай, люби и поддерживай украинское": подборка книг от Минэкономики и КнигарняЕ ко Дню влюбленных

14 февраля, 09:08 • 147689 просмотра
Актуальное
Европе нужен собственный план по безопасности и Украине - Туск

Европе нужен собственный план по безопасности и Украине - Туск

Киев  •  УНН

 • 5922 просмотра

Read in English

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости создания европейского плана действий в отношении Украины и безопасности ЕС. Он предупредил, что без такого плана будущее Европы будут определять другие глобальные игроки.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости создания европейского плана действий, касающегося Украины и собственной безопасности, подчеркнув, что без этого будущее Европы будут решать другие глобальные игроки, пишет УНН.

Детали

"Европе срочно нужен собственный план действий, касающийся Украины и нашей безопасности, иначе наше будущее будут решать другие глобальные игроки. Необязательно в соответствии с нашими собственными интересами. Этот план нужно подготовить сейчас. Времени нельзя терять", - написал премьер-министр Польши Дональд Туск в X.

Дополнение

12 февраля министр финансов США Скотт Бессент во время встречи с Президентом Владимиром Зеленским заявлял, что у Трампа есть план прекращения войны.

После этого Зеленский заявлял, что не видит, что есть готовый план в США.  

15 февраля Президент заявил, что Украина готовит свое видение гарантий безопасности, которыми поделится с США, и надеется, что Америка поделится своим взглядом.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
yevropaЕвропа
donald-tuskДональд Туск
ukrainaУкраина
polshaПольша

Обратиться по вопросам размещения рекламы