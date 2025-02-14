Зеленський заявив, що не бачить, що є готовий план в США
Київ • УНН
Президент України заявив, що не бачить готового плану США щодо війни, незважаючи на попередні заяви. Під час годинної розмови з Трампом не вистачило часу для формування конкретного плану.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить, що є готовий план у США. Під час його розмови з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом було недостатньо часу для того, щоб сформувати план. Про це він сказав журналістам у кулуарах на Мюнхенській безпековій конференції, передає кореспондент УНН.
Я не бачу, що є готовий план у США. Я вважаю, що це дуже важливо. Ми готові в будь-який момент реально говорити, ми розуміємо географію своєї держави, ми бачимо, де найбільші ризики. Ми готові говорити про все - від контингенту до гарантій безпеки, ми в НАТО - ми готові до будь-якої конструкції, щоб зупинити путіна. Ми відкриті, але ми хочемо діяти згідно з міжнародним правом та законом й згідно з превенцією майбутніх страхів, або ж жахів для всього світу - повернення путіна. Ми всю інформацію американцям сказали
Президент зазначив, що сильні сигнали були від американської сторони, хоча вони й різні, по-різному відбуваються.
Що стосується Трампа, у нас була годинна розмова. Достатньо, щоб поговорити про деякі деталі, недостатньо для того, щоб сформувати план. Точно недостатньо, ми чуємо один одного. Дуже позитивна, хороша була розмова. Ми говорили про ситуацію на фронті
Доповнення
12 лютого міністр фінансів США Скотт Бессент під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським заявляв, що у Трампа є план припинення війни.