Зеленський заявив, що не бачить, що є готовий план в США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить, що є готовий план у США. Під час його розмови з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом було недостатньо часу для того, щоб сформувати план. Про це він сказав журналістам у кулуарах на Мюнхенській безпековій конференції, передає кореспондент УНН.

Я не бачу, що є готовий план у США. Я вважаю, що це дуже важливо. Ми готові в будь-який момент реально говорити, ми розуміємо географію своєї держави, ми бачимо, де найбільші ризики. Ми готові говорити про все - від контингенту до гарантій безпеки, ми в НАТО - ми готові до будь-якої конструкції, щоб зупинити путіна. Ми відкриті, але ми хочемо діяти згідно з міжнародним правом та законом й згідно з превенцією майбутніх страхів, або ж жахів для всього світу - повернення путіна. Ми всю інформацію американцям сказали