Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит, что есть готовый план у США. Во время его разговора с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом было недостаточно времени для того, чтобы сформировать план. Об этом он сказал журналистам в кулуарах на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.

Я не вижу, что есть готовый план у США. Я считаю, что это очень важно. Мы готовы в любой момент реально говорить, мы понимаем географию своего государства, мы видим, где наибольшие риски. Мы готовы говорить обо всем - от контингента до гарантий безопасности, мы в НАТО - мы готовы к любой конструкции, чтобы остановить путина. Мы открыты, но мы хотим действовать в соответствии с международным правом и законом и согласно превенции будущих страхов, или же ужасов для всего мира - возвращение путина. Мы всю информацию американцам сказали

Президент отметил, что сильные сигналы были от американской стороны, хотя они и разные, по-разному происходят.

Что касается Трампа, у нас был часовой разговор. Достаточно, чтобы поговорить о некоторых деталях, недостаточно для того, чтобы сформировать план. Точно недостаточно, мы слышим друг друга. Очень позитивный, хороший был разговор. Мы говорили о ситуации на фронте