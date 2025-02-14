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Зеленский заявил, что не видит, что есть готовый план у США

Зеленский заявил, что не видит, что есть готовый план у США

Киев  •  УНН

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Президент Украины заявил, что не видит готового плана США по войне, несмотря на предыдущие заявления. Во время часового разговора с Трампом не хватило времени для формирования конкретного плана.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит, что есть готовый план у США. Во время его разговора с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом было недостаточно времени для того, чтобы сформировать план. Об этом он сказал журналистам в кулуарах на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.

Я не вижу, что есть готовый план у США. Я считаю, что это очень важно. Мы готовы в любой момент реально говорить, мы понимаем географию своего государства, мы видим, где наибольшие риски. Мы готовы говорить обо всем - от контингента до гарантий безопасности, мы в НАТО - мы готовы к любой конструкции, чтобы остановить путина. Мы открыты, но мы хотим действовать в соответствии с международным правом и законом и согласно превенции будущих страхов, или же ужасов для всего мира - возвращение путина. Мы всю информацию американцам сказали

- заявил Зеленский.

Президент отметил, что сильные сигналы были от американской стороны, хотя они и разные, по-разному происходят.

Что касается Трампа, у нас был часовой разговор. Достаточно, чтобы поговорить о некоторых деталях, недостаточно для того, чтобы сформировать план. Точно недостаточно, мы слышим друг друга. Очень позитивный, хороший был разговор. Мы говорили о ситуации на фронте

- сказал Зеленский.

Дополнение

12 февраля министр финансов США Скотт Бессент во время встречи с Президентом Владимиром Зеленским заявлял, что у Трампа есть план прекращения войны.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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