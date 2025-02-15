Україна готує своє бачення гарантій безпеки та поділиться ними з США - Зеленський

Україна готує своє бачення гарантій безпеки, якими поділиться зі США, і сподівається, що Америка поділиться своїм поглядом. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час Мюнхенської безпекової конференції, передає кореспондент УНН.

Ми хочемо миру, ми працюємо над цим, готуватимемо гарантії безпеки такими, як ми їх бачимо, поділимося ними з США. Сподіваюсь, що вони також поділяться своїм поглядом - сказав Зеленський.

Президент заявив, що спільний підхід - це дуже важливо для України, усіх європейських партнерів.

"Тому дуже важливо підготувати всі ці речі протягом наступних місяців, щоб поділитися цим з президентом США, щоб знайти час на наші спільні зустрічі, розробити цей спільний план, викласти його на стіл перед путіним та зробити все з тих речей, про які каже президент Трамп. Продовжувати санкції, чинити тиск будь-яким чином, яким він хоче, а після цього закінчити цю війну", - заявив Зеленський.

Доповнення

12 лютого міністр фінансів США Скотт Бессент під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським заявляв, що у Трампа є план припинення війни.

Після цього Зеленський заявляв, що не бачить, що є готовий план в США.