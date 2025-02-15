Украина готовит свое видение гарантий безопасности и поделится ими с США - Зеленский

Украина готовит свое видение гарантий безопасности, которыми поделится с США, и надеется, что Америка поделится своим взглядом. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.

Мы хотим мира, мы работаем над этим, будем готовить гарантии безопасности такими, как мы их видим, поделимся ими с США. Надеюсь, что они также поделятся своим взглядом - сказал Зеленский.

Президент заявил, что общий подход - это очень важно для Украины, всех европейских партнеров.

"Поэтому очень важно подготовить все эти вещи в течение следующих месяцев, чтобы поделиться этим с президентом США, чтобы найти время на наши совместные встречи, разработать этот совместный план, выложить его на стол перед путиным и сделать все из тех вещей, о которых говорит президент Трамп. Продолжать санкции, оказывать давление любым образом, каким он хочет, а после этого закончить эту войну", - заявил Зеленский.

Дополнение

12 февраля министр финансов США Скотт Бессент во время встречи с Президентом Владимиром Зеленским заявлял, что у Трампа есть план прекращения войны.

После этого Зеленский заявлял, что не видит, что есть готовый план в США.