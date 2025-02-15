Президент Чехії про переговори: Європі потрібно визначити "червоні лінії" і обговорити це з Україною

Європі потрібно визначити щодо переговорів свою позицію, "червоні лінії" і обговорити це з Україною. Після цього європейську позицію треба буде скоординувати з американськими союзниками. Про це заявив президент Чехії Петр Павел на Мюнхенській конференції, передає УНН.

Для багатьох це було холодним душем... Ми можемо багато чого зробити самі, з американськими союзниками або без них. Щодо України, то я завжди виступав за спільний підхід зі США, але якщо пропоноване рішення для України відрізнятиметься від нашого бачення, ми маємо активно діяти в цьому випадку. З нашого боку потрібно насамперед визначити нашу позицію, якими є наші "червоні лінії", і все це обговорити з Україною - сказав Павел.

Від зазначив, що коли буде прояснена єврейська позиція, треба буде її скоординувати з американськими союзниками, наголошуючи, що якщо Європа має взяти на себе більше відповідальності за Україну, то Європа, тоді, повинна бити за столом переговорів.

"Інакше це нагадує Мюнхенську змову. Коли домовилися про долю країни не запитавши її", - зазначив Павел.

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Доповнення

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