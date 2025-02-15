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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122928 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182859 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147260 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138774 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117333 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107987 перегляди

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Президент Чехії про переговори: Європі потрібно визначити "червоні лінії" і обговорити це з Україною

Президент Чехії про переговори: Європі потрібно визначити "червоні лінії" і обговорити це з Україною

Київ • УНН

 • 23695 перегляди

Петр Павел заявив про необхідність Європі визначити свою позицію і «червоні лінії» для переговорів з Україною. Після узгодження з Києвом європейську позицію потрібно буде скоординувати з американськими союзниками.

Європі потрібно визначити щодо переговорів свою позицію, "червоні лінії" і обговорити це з Україною. Після цього європейську позицію треба буде скоординувати з американськими союзниками. Про це заявив президент Чехії Петр Павел на Мюнхенській конференції, передає УНН.

Для багатьох це було холодним душем... Ми можемо багато чого зробити самі, з американськими союзниками або без них. Щодо України, то я завжди виступав за спільний підхід зі США, але якщо пропоноване рішення для України відрізнятиметься від нашого бачення, ми маємо активно діяти в цьому випадку. З нашого боку потрібно насамперед визначити нашу позицію, якими є наші "червоні лінії", і все це обговорити з Україною

- сказав Павел.

Від зазначив, що коли буде прояснена єврейська позиція, треба буде її скоординувати з американськими союзниками, наголошуючи, що якщо Європа має взяти на себе більше відповідальності за Україну, то Європа, тоді, повинна бити за столом переговорів.

"Інакше це нагадує Мюнхенську змову. Коли домовилися про долю країни не запитавши її", - зазначив Павел.

Шольц розповів, за яких умов путін може піти на компроміс15.02.2025, 12:14 • 28846 переглядiв

Доповнення

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що мир може бути тільки в тому разі, якщо суверенітет України буде забезпечено, Німеччина ніколи не підтримає нав'язаний Україні мир.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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