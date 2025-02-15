Шольц розповів, за яких умов путін може піти на компроміс

Дуже важливо передати російському диктатору володимиру путіну послання, що США і Європа готові підтримувати Україну. Тільки так путін, можливо, піде на компроміс. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на Мюнхенській конференції, передає УНН.

Шольц прокоментував позицію США, що роль Європи має бути більшою, ніж її щодо війни в Україні.

На запитання, якщо США вийде з цього процесу, чи матиме Німеччина та Європа бажання збільшити вплив, Шольц відповів: "Я не розумію, чому адміністрація президента США пішла в цьому напрямку. Ми чуємо інші слова, ми чуємо, що вони будуть продовжувати підтримувати Україну. Я вів переговори з Трампом, коли ми обговорювали ситуацію в Україні. Ви всі повинні знати, що дуже важливо передати ці слова путіну, що ми виступаємо єдиним фронтом, що ми всі готові підтримувати Україну. Тільки так він, можливо, піде на компроміс".

Шольц заявив, що це послання путіну - спільна підтримка України, і США, і Європи, і також необхідність вироблення умов справедливого миру.

Післявоєнна Україна матиме дуже сильні Збройні сили. Але це призводить до наступного питання. Які гарантії ми маємо отримати від росії, що війна не почнеться заново? Гарантія це сильна армія України, яка б перевищувала їхню економічну міць, яка могла б вистояти і післявоєнний час. Це завдання, яке буде покладено на партнерів України, міжнародну спільноту - сказав Шольц.

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Він заявив, що зараз в Україні Збройні сили у складі 1 мільйона військовослужбовців.

"Це добре оснащена армія, звісно, можна було краще, але вони досить добре оснащені за західними стандартами", - вважає канцлерка.

Доповнення

Шольц заявив, що мир може бути тільки в тому разі, якщо суверенітет України буде забезпечено, Німеччина ніколи не підтримає нав'язаний Україні мир.