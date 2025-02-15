Шольц розповів, за яких умов путін може піти на компроміс

ukenru
05:23 • 22218 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124336 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183683 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148030 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139387 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117641 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108180 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103013 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142937 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134762 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 46990 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 57932 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 46641 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 51649 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 54603 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 142935 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 141931 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 275788 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 304615 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 240458 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 15145 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 59017 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 111803 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 134760 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 117061 перегляди
Актуальне
Шольц розповів, за яких умов путін може піти на компроміс

Шольц розповів, за яких умов путін може піти на компроміс

Київ • УНН

 • 28846 перегляди

Канцлер Німеччини заявив, що путін може піти на компроміс тільки за єдиної підтримки України США та Європою. Післявоєнна Україна повинна мати сильну армію для запобігання новій агресії.

Дуже важливо передати російському диктатору володимиру путіну послання, що США і Європа готові підтримувати Україну. Тільки так путін, можливо, піде на компроміс. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на Мюнхенській конференції, передає УНН.

Шольц прокоментував позицію США, що роль Європи має бути більшою, ніж її щодо війни в Україні.

На запитання, якщо США вийде з цього процесу, чи матиме Німеччина та Європа бажання збільшити вплив, Шольц відповів: "Я не розумію, чому адміністрація президента США пішла в цьому напрямку. Ми чуємо інші слова, ми чуємо, що вони будуть продовжувати підтримувати Україну. Я вів переговори з Трампом, коли ми обговорювали ситуацію в Україні. Ви всі повинні знати, що дуже важливо передати ці слова путіну, що ми виступаємо єдиним фронтом, що ми всі готові підтримувати Україну. Тільки так він, можливо, піде на компроміс".

Шольц заявив, що це послання путіну - спільна підтримка України, і США, і Європи, і також необхідність вироблення умов справедливого миру.

Післявоєнна Україна матиме дуже сильні Збройні сили. Але це призводить до наступного питання. Які гарантії ми маємо отримати від росії, що війна не почнеться заново? Гарантія це сильна армія України, яка б перевищувала їхню економічну міць, яка могла б вистояти і післявоєнний час. Це завдання, яке буде покладено на партнерів України, міжнародну спільноту

- сказав Шольц.

Рубіо запевнив Україну в підтримці США 14.02.2025, 03:38 • 106903 перегляди

Він заявив, що зараз в Україні Збройні сили у складі 1 мільйона військовослужбовців.

"Це добре оснащена армія, звісно, можна було краще, але вони досить добре оснащені за західними стандартами", - вважає канцлерка.

Доповнення

Шольц заявив, що мир може бути тільки в тому разі, якщо суверенітет України буде забезпечено, Німеччина ніколи не підтримає нав'язаний Україні мир. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
donald-trampДональд Трамп
yevropaЄвропа
nimechchynaНімеччина
olaf-sholtsОлаф Шольц
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами