Германия никогда не поддержит навязанный Украине мир - Шольц

Мир может быть только в том случае, если суверенитет Украины будет обеспечен, Германия некогда не поддержит навязанный Украине мир. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.

Победа россии и распад Украины не переведут к установлению мира, напротив, это еще больше поставит под угрозу мир и стабильность в Европе и за ее пределами. Мир может быть только в том случае, если суверенитет Украины будет обеспечен, поэтому мы некогда не поддержим навязанный Украине мир - заявил Шольц.

Он подчеркнул, что Германия также не согласиться на любое решение, которое приведет к разделению европейской и американской безопасности. От этого выиграет только один человек - путин.

"Мы европейцы будем уверенно и единодушно представлять эти интересы на предстоящих переговорах", - сказал Шольц.

Дополнение

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что достижение быстрого мира в Украине очень опасно. Украина никогда не примет условия быстрого мира любой ценой.