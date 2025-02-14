Президент Литвы раскрыл опасность быстрого мира в Украине

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что достижение быстрого мира в Украине очень опасно. Украина никогда не примет условия быстрого мира любой ценой. Об этом он заявил на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Я считаю, что это очень опасно достичь быстрого мира в Украине. Об этом я говорил и с Президентом Зеленским - Украина никогда не примет условия такого быстрого мира любой ценой. Мы же говорим здесь о территориальной целостности государства, которое страдает и борется. В такой ситуации мы должны немедленно усилить Украину

Науседа подчеркнул, что Европа должна сидеть за столом переговоров.

Без Европы немыслим никакой процесс переговоров и если вдруг начнутся переговоры без Украины, то это будет одиозно. Мы должны полностью поддерживать Украину