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05:23 • 15871 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122961 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182876 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147276 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138785 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117338 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107990 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102990 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142075 перегляди

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Президент Литви розкрив небезпеку швидкого миру в Україні

Президент Литви розкрив небезпеку швидкого миру в Україні

Київ • УНН

 • 46386 перегляди

Гітанас Науседа заявив, що швидкий мир в Україні за будь-яку ціну неприйнятний і небезпечний. Він наголосив на важливості участі Європи в переговорах та необхідності повної підтримки України.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що досягнення швидкого миру в Україні дуже небезпечне. Україна ніколи не прийме умови швидкого миру за будь-яку ціну. Про це він заявив на полях Мюнхенської безпекової конференції, передає УНН.

Я вважаю, що це дуже небезпечно досягнути швидкого миру в Україні. Про це я говорив і з Президентом Зеленським - Україна ніколи не прийме умови такого швидкого миру будь-якою ціною. Ми ж говоримо тут про територіальну цілісність держави, яка страждає й бореться. В такій ситуації ми повинні негайно посилити Україну 

- сказав Науседа.

Науседа наголосив, що Європа повинна сидіти за столом переговорів.

Без Європи немислимий ніякий процес переговорів і якщо раптом почнуться переговори без України, то це буде одіозно. Ми повинні повністю підтримувати Україну 

- наголосив Науседа.

Перемовини за участю США, рф будуть складними, всі хочуть вийти переможцями - Зеленський 14.02.25, 14:59 • 27571 перегляд

Доповнення

Президент Володимир Зеленський заявив, що зустрінеться тільки з одним росіянином - диктатором володимиром путіним й тільки після того, як буде підготовлений загальний план з Дональдом Трампом, щоб путін закінчив війну.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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