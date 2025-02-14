Президент Литви розкрив небезпеку швидкого миру в Україні
Київ • УНН
Гітанас Науседа заявив, що швидкий мир в Україні за будь-яку ціну неприйнятний і небезпечний. Він наголосив на важливості участі Європи в переговорах та необхідності повної підтримки України.
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що досягнення швидкого миру в Україні дуже небезпечне. Україна ніколи не прийме умови швидкого миру за будь-яку ціну. Про це він заявив на полях Мюнхенської безпекової конференції, передає УНН.
Я вважаю, що це дуже небезпечно досягнути швидкого миру в Україні. Про це я говорив і з Президентом Зеленським - Україна ніколи не прийме умови такого швидкого миру будь-якою ціною. Ми ж говоримо тут про територіальну цілісність держави, яка страждає й бореться. В такій ситуації ми повинні негайно посилити Україну
Науседа наголосив, що Європа повинна сидіти за столом переговорів.
Без Європи немислимий ніякий процес переговорів і якщо раптом почнуться переговори без України, то це буде одіозно. Ми повинні повністю підтримувати Україну
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