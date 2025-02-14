Президент Литви розкрив небезпеку швидкого миру в Україні

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що досягнення швидкого миру в Україні дуже небезпечне. Україна ніколи не прийме умови швидкого миру за будь-яку ціну. Про це він заявив на полях Мюнхенської безпекової конференції, передає УНН.

Я вважаю, що це дуже небезпечно досягнути швидкого миру в Україні. Про це я говорив і з Президентом Зеленським - Україна ніколи не прийме умови такого швидкого миру будь-якою ціною. Ми ж говоримо тут про територіальну цілісність держави, яка страждає й бореться. В такій ситуації ми повинні негайно посилити Україну - сказав Науседа.

Науседа наголосив, що Європа повинна сидіти за столом переговорів.

Без Європи немислимий ніякий процес переговорів і якщо раптом почнуться переговори без України, то це буде одіозно. Ми повинні повністю підтримувати Україну - наголосив Науседа.

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Доповнення

Президент Володимир Зеленський заявив, що зустрінеться тільки з одним росіянином - диктатором володимиром путіним й тільки після того, як буде підготовлений загальний план з Дональдом Трампом, щоб путін закінчив війну.