Перемовини за участю США, рф будуть складними, всі хочуть вийти переможцями - Зеленський

Мирні перемовини між Україною, росією та США будуть складними, адже вусі хочуть вийти переможцями. Про це заявив Президент Володимир Зеленський журналістам на Мюнхенській безпековій конференції, передає УНН.

Повної ізоляції політичної росії не було. Для нас я вважаю, як з санкціями, якщо ізоляція, значить ізоляція. Якщо примус до миру, значить примус, якщо санкції, то тотальні. Тому я думаю, що всі будуть робити так, щоб вийти з цієї ситуації переможцями. Я маю на увазі США хочуть перемоги, росіяни дуже хочуть ціїх перемоги... - сказав Зеленський.

Він наголосив, що під час перемовин буде дуже складно.

Головна історія, що я приблизно розумію про що вони можуть спілкуватися, про, що ще хтось може спілкуватися, не тільки США. Глобальний Південь, деякі європейські країни. Навколо чого може йтись мова. Навколо того, що належить тільки нам, тому буде складно. Але хто сказав, що ми не поборемо складнощі, - заявив Зеленський.

Доповнення

Зеленський заявляв, що Україна буде готова розмовляти з росіянами тоді, коли будуть відповіді від США, союзників на запити Києва та загальне розуміння небезпечності путіна.



Спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що прямі переговори між Зеленським і путіним є необхідними для врегулювання конфлікту.