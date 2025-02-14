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Переговоры с участием США, рф будут сложными, все хотят выйти победителями - Зеленский

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Президент Зеленский заявил, что мирные переговоры между Украиной, рф и США будут сложными, поскольку каждая сторона стремится к победе. Украина готова к диалогу при условии поддержки США и союзников.

Мирные переговоры между Украиной, россией и США будут сложными, ведь все хотят выйти победителями. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский журналистам на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Полной изоляции политической России не было. Для нас я считаю, как с санкциями, если изоляция, значит изоляция. Если принуждение к миру, значит принуждение, если санкции, то тотальные. Поэтому я думаю, что все будут делать так, чтобы выйти из этой ситуации победителями. Я имею в виду США хотят победы, россияне очень хотят этих побед...

- сказал Зеленский.

Он отметил, что во время переговоров будет очень сложно.

Главная история, что я примерно понимаю о чем они могут общаться, о, что еще кто-то может общаться, не только США. Глобальный Юг, некоторые европейские страны. Вокруг чего может идти речь. Вокруг того, что принадлежит только нам, поэтому будет сложно. Но кто сказал, что мы не поборемся сложности,

- заявил Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявлял, что Украина будет готова разговаривать с россиянами тогда, когда будут ответы от США, союзников на запросы Киева и общее понимание опасности путина.

Спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что прямые переговоры между Зеленским и Путиным являются необходимыми для урегулирования конфликта.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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