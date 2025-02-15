Німеччина ніколи не підтримає нав'язаний Україні мир - Шольц

Мир може бути тільки в тому разі, якщо суверенітет України буде забезпечено, Німеччина ніколи не підтримає нав'язаний Україні мир. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на Мюнхенській безпековій конференції, передає кореспондент УНН.

Перемога росії і розпад України не переведуть до встановлення миру, навпаки, це ще більше поставить під загрозу мир і стабільність у Європі та за її межами. Мир може бути тільки в тому випадку, якщо суверенітет України буде забезпечено, тому ми ніколи не підтримаємо нав'язаний Україні мир