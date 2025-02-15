Німеччина ніколи не підтримає нав'язаний Україні мир - Шольц
Київ • УНН
Канцлер Німеччини заявив, що мир можливий тільки за умови забезпечення суверенітету України. Німеччина не підтримає нав'язаний мир і поділ європейської та американської безпеки.
Мир може бути тільки в тому разі, якщо суверенітет України буде забезпечено, Німеччина ніколи не підтримає нав'язаний Україні мир. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на Мюнхенській безпековій конференції, передає кореспондент УНН.
Перемога росії і розпад України не переведуть до встановлення миру, навпаки, це ще більше поставить під загрозу мир і стабільність у Європі та за її межами. Мир може бути тільки в тому випадку, якщо суверенітет України буде забезпечено, тому ми ніколи не підтримаємо нав'язаний Україні мир
Він наголосив, що Німеччина також не погодиться на будь-яке рішення, яке призведе до поділу європейської та американської безпеки. Від цього виграє тільки одна людина - путін.
"Ми, європейці, будемо впевнено і одностайно представляти ці інтереси на майбутніх переговорах", - сказав Шольц.
Доповнення
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що досягнення швидкого миру в Україні дуже небезпечне. Україна ніколи не прийме умови швидкого миру за будь-яку ціну.