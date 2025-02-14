Рубіо запевнив Україну в підтримці США

Державний секретар США Марко Рубіо запевнив Київ у непохитній підтримці незалежності України під час розмови з українським міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Про це повідомляє AP, передає УНН.

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Ця заява пролунала на тлі дипломатичних маневрів, що розгорнулися після телефонної розмови між Дональдом Трампом та путіним. Переговори президента США з лідером терористів викликали занепокоєння щодо можливого розвитку подій для України, оскільки сторони обговорювали перспективи припинення війни шляхом дипломатичних домовленостей.

У Державному департаменті наголосили, що Вашингтон виступає за "сміливу дипломатію", яка має на меті мирне врегулювання конфлікту.

Нагадаємо

Трамп заявив про довіру путіну у питанні припинення війни в Україні. Він звинуватив Байдена у провокуванні конфлікту через можливе членство України в альянсі.

Трамп і путін спробують досягти припинення вогню в Україні до Великодня або 9 травня - FT