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Рубіо запевнив Україну в підтримці США

Рубіо запевнив Україну в підтримці США

Київ • УНН

 • 106904 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо провів розмову з главою МЗС України Андрієм Сибігою. Він підтвердив непохитну підтримку незалежності України.

Державний секретар США Марко Рубіо запевнив Київ у непохитній підтримці незалежності України під час розмови з українським міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Про це повідомляє AP, передає УНН.

Деталі

Ця заява пролунала на тлі дипломатичних маневрів, що розгорнулися після телефонної розмови між Дональдом Трампом та путіним. Переговори президента США з лідером терористів викликали занепокоєння щодо можливого розвитку подій для України, оскільки сторони обговорювали перспективи припинення війни шляхом дипломатичних домовленостей. 

У Державному департаменті наголосили, що Вашингтон виступає за "сміливу дипломатію", яка має на меті мирне врегулювання конфлікту.

Нагадаємо

Трамп заявив про довіру путіну у питанні припинення війни в Україні. Він звинуватив Байдена у провокуванні конфлікту через можливе членство України в альянсі.

Трамп і путін спробують досягти припинення вогню в Україні до Великодня або 9 травня - FT13.02.25, 17:08 • 36956 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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