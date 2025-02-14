Рубио заверил Украину в поддержке США в Украине
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио провел разговор с главой МИД Украины Андреем Сибигой. Он подтвердил непоколебимую поддержку независимости Украины.
Государственный секретарь США Марко Рубио заверил Киев в непоколебимой поддержке независимости Украины во время разговора с украинским министром иностранных дел Андреем Сибигой. Об этом сообщает AP, передает УНН.
Детали
Это заявление прозвучало на фоне дипломатических маневров, развернувшихся после телефонного разговора между Дональдом Трампом и Путиным. Переговоры президента США с лидером террористов вызвали беспокойство относительно возможного развития событий для Украины, поскольку стороны обсуждали перспективы прекращения войны путем дипломатических договоренностей.
В Государственном департаменте подчеркнули, что Вашингтон выступает за "смелую дипломатию", которая имеет целью мирное урегулирование конфликта.
Напомним
Трамп заявил о доверии Путину в вопросе прекращения войны в Украине. Он обвинил Байдена в провоцировании конфликта из-за возможного членства Украины в альянсе.
Трамп и путин попытаются достичь прекращения огня в Украине до Пасхи или 9 мая - FT13.02.25, 17:08 • 24968 просмотров