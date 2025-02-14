Рубио заверил Украину в поддержке США в Украине

ukenru
Эксклюзив
Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет
13 февраля, 14:35 • 109845 просмотра

Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет

Зеленский сообщил Трампу, что Украина анализирует драфт соглашения о редкоземельных ископаемых - источники
13 февраля, 12:29 • 117683 просмотра

Зеленский сообщил Трампу, что Украина анализирует драфт соглашения о редкоземельных ископаемых - источники

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф
13 февраля, 12:09 • 121711 просмотра

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф

Зеленский ввел санкции против Порошенко: кто еще в списке
13 февраля, 09:03 • 126187 просмотра

Зеленский ввел санкции против Порошенко: кто еще в списке

Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины
13 февраля, 07:01 • 129255 просмотра

Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины

"Контракт 18-24": Кабмин утвердил порядок реализации проекта
12 февраля, 20:53 • 130066 просмотра

"Контракт 18-24": Кабмин утвердил порядок реализации проекта

Усик рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года
12 февраля, 19:01 • 128124 просмотра

Усик рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года

Трамп провел часовой разговор с Зеленским после звонка путину
12 февраля, 17:49 • 124257 просмотра

Трамп провел часовой разговор с Зеленским после звонка путину

США передали Украине проект соглашения по природным ресурсам - Зеленский
12 февраля, 17:08 • 118794 просмотра

США передали Украине проект соглашения по природным ресурсам - Зеленский

Эксклюзив
Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах
12 февраля, 16:25 • 109385 просмотра

Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В кремле заявили, что Украина в любом случае будет участвовать в переговорах по урегулированию

В кремле заявили, что Украина в любом случае будет участвовать в переговорах по урегулированию

13 февраля, 15:53 • 30096 просмотра
НБУ раскрыл условия отмены лимита в 150 тысяч на карточные переводы

НБУ раскрыл условия отмены лимита в 150 тысяч на карточные переводы

13 февраля, 16:08 • 32353 просмотра
Grimes не знала о появлении ее с Маском сына на встрече с Трампом в Белом доме

Grimes не знала о появлении ее с Маском сына на встрече с Трампом в Белом доме

13 февраля, 16:24 • 102159 просмотра
Новый сезон "Настоящего детектива" "переедет": в HBO раскрыли детали

Новый сезон "Настоящего детектива" "переедет": в HBO раскрыли детали

13 февраля, 16:38 • 101721 просмотра
Зеленский не подписал важное соглашение с США, он надеется на встречу с Трампом - CNN

Зеленский не подписал важное соглашение с США, он надеется на встречу с Трампом - CNN

13 февраля, 16:54 • 34491 просмотра
публикации
Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

12 февраля, 15:54 • 165812 просмотра
Как написать идеальное резюме: советы от HR

Как написать идеальное резюме: советы от HR
Эксклюзив

12 февраля, 13:50 • 175197 просмотра
Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

11 февраля, 17:00 • 219695 просмотра
Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

11 февраля, 15:37 • 216063 просмотра
5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

11 февраля, 14:04 • 225297 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Новый сезон "Настоящего детектива" "переедет": в HBO раскрыли детали

Новый сезон "Настоящего детектива" "переедет": в HBO раскрыли детали

13 февраля, 16:38 • 101721 просмотра
Grimes не знала о появлении ее с Маском сына на встрече с Трампом в Белом доме

Grimes не знала о появлении ее с Маском сына на встрече с Трампом в Белом доме

13 февраля, 16:24 • 102159 просмотра
В Одесском зоопарке барашек и кошка стали самой необычной парой года

В Одесском зоопарке барашек и кошка стали самой необычной парой года

13 февраля, 14:42 • 105084 просмотра
Милли Бобби Браун объяснила, почему живет на ферме: «Я делаю это не ради эстетики»

Милли Бобби Браун объяснила, почему живет на ферме: «Я делаю это не ради эстетики»

13 февраля, 09:11 • 145890 просмотра
Режиссер Ларс фон Триер попал в специализированный центр ухода

Режиссер Ларс фон Триер попал в специализированный центр ухода

13 февраля, 08:54 • 148447 просмотра
Актуальное
Рубио заверил Украину в поддержке США в Украине

Рубио заверил Украину в поддержке США в Украине

Киев  •  УНН

 • 1383 просмотра

Read in English

Госсекретарь США Марко Рубио провел разговор с главой МИД Украины Андреем Сибигой. Он подтвердил непоколебимую поддержку независимости Украины.

Государственный секретарь США Марко Рубио заверил Киев в непоколебимой поддержке независимости Украины во время разговора с украинским министром иностранных дел Андреем Сибигой. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Детали

Это заявление прозвучало на фоне дипломатических маневров, развернувшихся после телефонного разговора между Дональдом Трампом и Путиным. Переговоры президента США с лидером террористов вызвали беспокойство относительно возможного развития событий для Украины, поскольку стороны обсуждали перспективы прекращения войны путем дипломатических договоренностей. 

В Государственном департаменте подчеркнули, что Вашингтон выступает за "смелую дипломатию", которая имеет целью мирное урегулирование конфликта.

Напомним

Трамп заявил о доверии Путину в вопросе прекращения войны в Украине. Он обвинил Байдена в провоцировании конфликта из-за возможного членства Украины в альянсе.

Трамп и путин попытаются достичь прекращения огня в Украине до Пасхи или 9 мая - FT13.02.25, 17:08 • 24968 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
gosudarstvennii-departament-soedinennikh-shtatov-amerikiГосударственный департамент Соединенных Штатов Америки
donald-trampДональд Трамп
dzho-baidenДжо Байден
ukrainaУкраина
kievКиев

Обратиться по вопросам размещения рекламы