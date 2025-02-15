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Шольц рассказал, при каких условиях путин может быть пойдет на компромисс

Шольц рассказал, при каких условиях путин может быть пойдет на компромисс

Киев  •  УНН

 • 12361 просмотра

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Канцлер Германии заявил, что путин может пойти на компромисс только при единой поддержке Украины США и Европой. Послевоенная Украина должна иметь сильную армию для предотвращения новой агрессии.

Очень важно передать российскому диктатору владимиру путину послание, что США и Европа готовы поддерживать Украину. Только так путин может быть пойдет на компромисс. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции, передает УНН.

Шольц прокомментировал позицию США, что роль Европы должна быть больше, чем ее относительно войны в Украине.

На вопрос, если США выйдет с этого процесс, будет ли Германия и Европа иметь желание увеличить влияние, Шольц ответил: "Я не понимаю почему администрация президента США пошла в этом направлении. Мы слышим другие слова, мы слышим, что они будут продолжать поддерживать Украину. Я вел переговоры з Трампом, когда мы обсуждали ситуацию в Украине. Вы все должны знать, что очень важно передать эти слова путину, что мы выступаем единым фронтом, что мы все готовы поддерживать Украину. Только так он может быть пойдет на компромисс".

Шольц заявил, что это послание путину общая поддержка Украины, и США, и Европы, и также необходимость выработке условий справедливого мира.

Послевоенная Украина будет иметь очень сильные Вооруженные сили. Но это приводить к следующему вопросу. Какие гарантии мы получить от россии, что война не начнется заново? Гарантия это сильная армия Украины, которая б превышала их економическую мощь, которая могла б выстоять и послевоенное время. Эта задача, которая будет возложена на партнеров Украины, международное сообщество

- сказал Шольц.

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Он заявил, что сейчас в Украине Вооружённые сили в составе 1 миллиона военнослужащих.

"Это хорошо оснащённая армия, конечно можно было лучше, но они достаточно хорошо оснащены по западным стандартам", - считает канцлер.

Дополнение

Шольц заявил, что мир может быть только в том случае, если суверенитет Украины будет обеспечен, Германия некогда не поддержит навязанный Украине мир. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
donald-trampДональд Трамп
yevropaЕвропа
germaniyaГермания
olaf-sholtsОлаф Шольц
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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