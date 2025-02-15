Европе нужно определить относительно переговоров свою позицию, "красные линии" и обсудить это с Украиной. После этого европейскую позицию надо будет скоординировать с американскими союзниками. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел на Мюнхенской конференции, передает УНН.

Для многих это было холодным душем...Мы можем многое сделать сами, с американскими союзниками или без них. Что касается Украины, то я всегда выступал за общий подход с США, но если предлагаемое решение для Украины будут отличаться от нашего видения, мы должны активно действовать в этом случае. С нашей стороны нужно прежде всего определить нашу позицию, каковы наши "красные линии", и все это обсудить с Украиной - сказал Павел.

От отметил, что когда будет прояснена еврейская позиция надо будет ее скоординировать с американскими союзниками подчеркивая, то что если Европа должны взять на себя больше ответственности за Украину, то Европа, тогда должна бить за столом переговоров.

"Иначе это напоминает Мюнхенский сговор. Когда договорились о судьбе страны не спросив ее", - отметил Павел.

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Дополнение

Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что мир может быть только в том случае, если суверенитет Украины будет обеспечен, Германия некогда не поддержит навязанный Украине мир.