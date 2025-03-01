Глава МЗС Німеччини закликала ЄС до рішучих дій після конфлікту Трампа і Зеленського
Київ • УНН
Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок висловила занепокоєння щодо конфлікту між Трампом і Зеленським. Вона закликала ЄС до негайної фінансової підтримки України та формування комплексного пакету допомоги.
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про "жах" через публічний скандал між президентом США Дональдом Трампом і Президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Tagesschau, пише УНН.
Наш жах сильніший, ніж раніше", - сказав Бербок. "Почалася нова ера беззаконня… Суворий час, у який ми повинні захищати заснований на правилах міжнародний порядок і силу закону більше, ніж будь-коли, від влади сильніших,
Вона також підкреслила, що головний ворог демократії "сидить один у кремлі, а не в Києві чи Брюсселі".
Бербок закликала Німеччину та Євросоюз до негайних і рішучих дій на підтримку України. Зокрема, вона наголосила на необхідності:
- негайного надання фінансової допомоги Києву;
- розблокування трьох мільярдів євро допомоги в Бундестазі;
- формування комплексного європейського фінансового пакета для України на саміті ЄС наступного четверга.
Міністр також наголосила, що в майбутньому Німеччина має діяти разом із Францією, Великою Британією та Польщею, зазначивши: "Жоден аркуш не зможе стати між нами".
Нагадаємо
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розкритикував Дональда Трампа за його поведінку під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі 28 лютого. Також він зауважив, що Європа має захищати Україну від США.