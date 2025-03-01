Глава МИД Германии призвала ЕС к решительным действиям после конфликта Трампа и Зеленского
Киев • УНН
Глава МИД Германии Анналена Бербок выразила обеспокоенность по поводу конфликта между Трампом и Зеленским. Она призвала ЕС к немедленной финансовой поддержке Украины и формированию комплексного пакета помощи.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила об «ужасе» из-за публичного скандала между президентом США Дональдом Трампом и Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Tagesschau, пишет УНН.
Наш ужас сильнее, чем раньше», - сказал Бербок. «Началась новая эра беззакония... Суровое время, в которое мы должны защищать основанный на правилах международный порядок и силу закона больше, чем когда-либо, от власти более сильных,
Она также подчеркнула, что главный враг демократии «сидит один в кремле, а не в Киеве или Брюсселе».
Бербок призвала Германию и Евросоюз к немедленным и решительным действиям в поддержку Украины. В частности, она подчеркнула необходимость:
- немедленного предоставления финансовой помощи Киеву;
- разблокирование трех миллиардов евро помощи в Бундестаге;
- формирование комплексного европейского финансового пакета для Украины на саммите ЕС в следующий четверг.
Министр также подчеркнула, что в будущем Германия должна действовать вместе с Францией, Великобританией и Польшей, отметив: «Ни один лист не сможет стать между нами».
Напомним
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер раскритиковал Дональда Трампа за его поведение во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля. Также он отметил, что Европа должна защищать Украину от США.