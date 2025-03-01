Президент Німеччини розкритикував поведінку Трампа під час зустрічі із Зеленським
Київ • УНН
Франк-Вальтер Штайнмаєр різко розкритикував Дональда Трампа за приниження партнерів під час зустрічі з Зеленським у Білому домі. Президент Німеччини заявив, що Європа має захищати Україну від США.
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у надзвичайно різкій формі розкритикував Дональда Трампа за його поведінку під час вчорашньої зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі. Про це повідомляє dpa, пише УНН.
Дипломатія терпить крах, коли партнерів по переговорах принижують перед світом,
"Сцена в Білому домі у мене перехопила подих. Я б ніколи не повірив, що нам колись доведеться захищати Україну від Сполучених Штатів", - сказав Штайнмаєр, уникаючи своїх звичних дипломатичних тонкощів.
Штайнмаєр зазначив, що європейці залишаються відданими свободі, демократії та верховенству права.
"Ми повинні запобігти тому, щоб Україна була змушена прийняти поневолення", – сказав він.
Нагадаємо
Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена перепалка під час зустрічі у Білому домі в Овальному кабінеті.
Згодом Трамп написав у Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, і додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру.
Зеленський достроково покинув Білий дім після перепалки з Трампом.
Телеканал CNN із посиланням на джерело повідомив, що угоду про рідкісноземельні мінерали між США та Україною не було підписано в п'ятницю після зустрічі між Трампом і Зеленським.
Згодом Президент Зеленський зробив першу заяву після несподіваного завершення зустрічі, подякувавши Америці, за підтримку, за цей візит. Подякував Президенту, Конгресу та американському народу. Зеленський наголосив, що Україні потрібен справедливий і тривалий мир, "і ми працюємо саме для цього".