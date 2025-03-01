Президент Німеччини розкритикував поведінку Трампа під час зустрічі із Зеленським

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у надзвичайно різкій формі розкритикував Дональда Трампа за його поведінку під час вчорашньої зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі. Про це повідомляє dpa, пише УНН.

Дипломатія терпить крах, коли партнерів по переговорах принижують перед світом, - сказав Штайнмаєр агентству dpa в суботу під час польоту до Уругваю.



"Сцена в Білому домі у мене перехопила подих. Я б ніколи не повірив, що нам колись доведеться захищати Україну від Сполучених Штатів", - сказав Штайнмаєр, уникаючи своїх звичних дипломатичних тонкощів.

Штайнмаєр зазначив, що європейці залишаються відданими свободі, демократії та верховенству права.

"Ми повинні запобігти тому, щоб Україна була змушена прийняти поневолення", – сказав він.

Нагадаємо

Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена перепалка під час зустрічі у Білому домі в Овальному кабінеті.

Згодом Трамп написав у Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, і додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру.

Зеленський достроково покинув Білий дім після перепалки з Трампом.

Телеканал CNN із посиланням на джерело повідомив, що угоду про рідкісноземельні мінерали між США та Україною не було підписано в п'ятницю після зустрічі між Трампом і Зеленським.

Згодом Президент Зеленський зробив першу заяву після несподіваного завершення зустрічі, подякувавши Америці, за підтримку, за цей візит. Подякував Президенту, Конгресу та американському народу. Зеленський наголосив, що Україні потрібен справедливий і тривалий мир, "і ми працюємо саме для цього".