Президент Германии раскритиковал поведение Трампа во время встречи с Зеленским
Киев • УНН
Франк-Вальтер Штайнмайер резко раскритиковал Дональда Трампа за унижение партнеров во время встречи с Зеленским в Белом доме. Президент Германии заявил, что Европа должна защищать Украину от США.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в чрезвычайно резкой форме раскритиковал Дональда Трампа за его поведение во время вчерашней встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме. Об этом сообщает dpa, пишет УНН.
Дипломатия терпит крах, когда партнеров по переговорам унижают перед миром,
"Сцена в Белом доме у меня перехватило дыхание. Я бы никогда не поверил, что нам когда-то придется защищать Украину от Соединенных Штатов", - сказал Штайнмайер, избегая своих привычных дипломатических тонкостей.
Штайнмайер отметил, что европейцы остаются преданными свободе, демократии и верховенству права.
"Мы должны предотвратить то, чтобы Украина была вынуждена принять порабощение", - сказал он.
Напомним
Между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возникла напряженная перепалка во время встречи в Белом доме в Овальном кабинете.
Впоследствии Трамп написал в Truth Social, что Зеленский якобы не готов к миру, и добавил, что украинский лидер может вернуться, когда будет готов к миру.
Зеленский досрочно покинул Белый дом после перепалки с Трампом.
Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что соглашение о редкоземельных минералах между США и Украиной не было подписано в пятницу после встречи между Трампом и Зеленским.
Впоследствии Президент Зеленский сделал первое заявление после неожиданного завершения встречи, поблагодарив Америку, за поддержку, за этот визит. Поблагодарил Президента, Конгресс и американский народ. Зеленский отметил, что Украине нужен справедливый и длительный мир, "и мы работаем именно для этого".