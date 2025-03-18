Бербок може зайняти посаду голови Генасамблеї ООН - ЗМІ
Київ • УНН
Уряд Німеччини планує запропонувати кандидатуру Анналени Бербок на посаду голови Генеральної Асамблеї ООН. Міністр закордонних справ ФРН відома своєю активною позицією щодо війни в Україні.
Уряд Німеччини має намір висунути кандидатуру міністра закордонних справ Анналени Бербок на посаду голови Генеральної Асамблеї ООН.
Про це повідомляє агентство DPA з посиланням на джерела в урядових колах, пише УНН.
Уряд ФРН запропонує Бербок як кандидат на посаду голови Генасамблеї ООН
Анналена Бербок, міністр закордонних справ Німеччини, відома своєю активною позицією у міжнародній політиці, особливо щодо агресивної війни росії проти України.
Раніше вона закликала до узгодженої політики між Європою та США та критикувала можливі неузгоджені поступки у переговорах між Дональдом Трампом та російським диктатором путіним.
Доповнення
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що результати переговорів України та США у Джидді можуть стати головним поворотним моментом у прагненні України до тривалого миру та безпеки, додавши, що росія тепер повинна припинити свою агресивну війну.
Бербок заявила про "жах" через публічний скандал між президентом США Дональдом Трампом і Президентом України Володимиром Зеленським.
Крім того, Бербок переконана, що Європа повинна брати активну участь у переговорах щодо завершення війни в Україні.