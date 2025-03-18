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Бербок може зайняти посаду голови Генасамблеї ООН - ЗМІ

Київ • УНН

 • 29011 перегляди

Уряд Німеччини планує запропонувати кандидатуру Анналени Бербок на посаду голови Генеральної Асамблеї ООН. Міністр закордонних справ ФРН відома своєю активною позицією щодо війни в Україні.

Бербок може зайняти посаду голови Генасамблеї ООН - ЗМІ

Уряд Німеччини має намір висунути кандидатуру міністра закордонних справ Анналени Бербок на посаду голови Генеральної Асамблеї ООН.

Про це повідомляє агентство DPA з посиланням на джерела в урядових колах, пише УНН.

Уряд ФРН запропонує Бербок як кандидат на посаду голови Генасамблеї ООН

 - передають журналісти, посилаючись на власні джерела. 

Анналена Бербок, міністр закордонних справ Німеччини, відома своєю активною позицією у міжнародній політиці, особливо щодо агресивної війни росії проти України.

Раніше вона закликала до узгодженої політики між Європою та США та критикувала можливі неузгоджені поступки у переговорах між Дональдом Трампом та російським диктатором путіним.

Доповнення

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що результати переговорів України та США у Джидді можуть стати головним поворотним моментом у прагненні України до тривалого миру та безпеки, додавши, що росія тепер повинна припинити свою агресивну війну.

Бербок заявила про "жах" через публічний скандал між президентом США Дональдом Трампом і Президентом України Володимиром Зеленським.

Крім того, Бербок переконана, що Європа повинна брати активну участь у переговорах щодо завершення війни в Україні. 

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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