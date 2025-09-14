Бербок допускает развертывание миротворцев ООН в Украине - Bild
Киев • УНН
Глава Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок допустила развертывание миротворческих сил в Украине для контроля перемирия с россией. Для этого необходима поддержка большинства стран-членов ООН, чтобы обеспечить устойчивый мир.
Глава Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Анналена Бербок допустила развертывание миротворческих сил ООН в Украине. Они будут контролировать соблюдение режима прекращения огня в случае возможного перемирия с россией, заявила Бербок в интервью Bild, передает УНН.
Детали
По словам Бербок, для развертывания миротворческих сил ООН в Украине необходимо, чтобы это поддержало большинство стран-членов ООН. Она подчеркнула, что иностранный контингент необходим для обеспечения устойчивого мира.
Если будет заключен мирный договор, его необходимо максимально защитить. И если большинство государств-членов считает, что для этого нужны "голубые каски" (миротворческие силы ООН - ред), то это, надеемся, поможет обеспечить длительный мир. Прежде всего, необходимо провести мирные переговоры
По словам Бербок, подобные миротворческие миссии сейчас необходимы как никогда ранее, и не только на европейском континенте.
Дополнение
Издание Bild пишет, что правительство Федеративной Республики Германия вряд ли даст "добро" на отправку своих войск в Украину в качестве миротворцев, хотя канцлер Фридрих Мерц после встречи с президентом США Дональдом Трампом, казалось бы, был готов на такой шаг.
Также Bild писало, что немецкие политические лидеры обсуждают, отправлять ли войска в Украину после достижения мирного соглашения.