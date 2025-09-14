Бербок допускает развертывание миротворцев ООН в Украине - Bild

Глава Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Анналена Бербок допустила развертывание миротворческих сил ООН в Украине. Они будут контролировать соблюдение режима прекращения огня в случае возможного перемирия с россией, заявила Бербок в интервью Bild, передает УНН.

По словам Бербок, для развертывания миротворческих сил ООН в Украине необходимо, чтобы это поддержало большинство стран-членов ООН. Она подчеркнула, что иностранный контингент необходим для обеспечения устойчивого мира.

Если будет заключен мирный договор, его необходимо максимально защитить. И если большинство государств-членов считает, что для этого нужны "голубые каски" (миротворческие силы ООН - ред), то это, надеемся, поможет обеспечить длительный мир. Прежде всего, необходимо провести мирные переговоры