Бербок допускает развертывание миротворцев ООН в Украине - Bild

$41.310.00
48.270.00
ukenru
Эксклюзив
13:13 • 3806 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
09:08 • 13810 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 46394 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 81085 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 68131 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 76381 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 41621 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 74954 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 68809 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 39695 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
4.9м/с
33%
756мм
Популярные новости
Вражеский удар по Константиновке: число погибших и раненых возросло14 сентября, 05:23 • 12888 просмотра
Маск призвал к смене британского правительства на масштабном митинге в Лондоне14 сентября, 07:52 • 6304 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto09:45 • 8478 просмотра
Будет ли отключен мобильный интернет во время атаки дронов: уточнение от Генштаба10:26 • 13141 просмотра
Стубб и Джонсон обменялись резкими репликами во время конференции в Киеве12:59 • 13605 просмотра
публикации
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 77601 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 50277 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 49269 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день12 сентября, 14:30 • 74953 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 46705 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Андрій Єрмак
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Польша
Франция
Реклама
УНН Lite
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto09:45 • 8592 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 21564 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 68808 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 54215 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 102296 просмотра
Актуальное
Бильд
Financial Times
Хранитель
9К720 Искандер
Шахед-136

Бербок допускает развертывание миротворцев ООН в Украине - Bild

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Глава Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок допустила развертывание миротворческих сил в Украине для контроля перемирия с россией. Для этого необходима поддержка большинства стран-членов ООН, чтобы обеспечить устойчивый мир.

Бербок допускает развертывание миротворцев ООН в Украине - Bild

Глава Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Анналена Бербок допустила развертывание миротворческих сил ООН в Украине. Они будут контролировать соблюдение режима прекращения огня в случае возможного перемирия с россией, заявила Бербок в интервью Bild, передает УНН.

Детали

По словам Бербок, для развертывания миротворческих сил ООН в Украине необходимо, чтобы это поддержало большинство стран-членов ООН. Она подчеркнула, что иностранный контингент необходим для обеспечения устойчивого мира.

Если будет заключен мирный договор, его необходимо максимально защитить. И если большинство государств-членов считает, что для этого нужны "голубые каски" (миротворческие силы ООН - ред), то это, надеемся, поможет обеспечить длительный мир. Прежде всего, необходимо провести мирные переговоры

- сказала Бербок.

По словам Бербок, подобные миротворческие миссии сейчас необходимы как никогда ранее, и не только на европейском континенте.

Дополнение

Издание Bild пишет, что правительство Федеративной Республики Германия вряд ли даст "добро" на отправку своих войск в Украину в качестве миротворцев, хотя канцлер Фридрих Мерц после встречи с президентом США Дональдом Трампом, казалось бы, был готов на такой шаг.

Также Bild писало, что немецкие политические лидеры обсуждают, отправлять ли войска в Украину после достижения мирного соглашения.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Анналена Бербок
Бильд
Организация Объединенных Наций
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Германия
Украина