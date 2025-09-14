Бербок допускає розгортання миротворців ООН в Україні - Bild
Київ • УНН
Голова Генеральної Асамблеї ООН Анналена Бербок допустила розгортання миротворчих сил в Україні для контролю перемир'я з росією. Для цього необхідна підтримка більшості країн-членів ООН, щоб забезпечити стійкий мир.
Голова Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй Анналена Бербок допустила розгортання миротворчих сил ООН в Україні. Вони контролюватимуть дотримання режиму припинення вогню в разі можливого перемир'я з росією, заявила Бербок в інтерв'ю Bild, передає УНН.
Деталі
За словами Бербок, для розгортання миротворчих сил ООН в Україні необхідно, щоб це підтримала більшість країн-членів ООН. Вона підкреслила, що іноземний контингент необхідний для забезпечення стійкого миру.
Якщо буде укладено мирний договір, його необхідно максимально захистити. І якщо більшість держав-членів вважає, що для цього потрібні "блакитні шоломи" (миротворчі сили ООН - ред), то це, сподіваємося, допоможе забезпечити тривалий мир. Перш за все, необхідно провести мирні переговори
За словами Бербок, подібні миротворчі місії зараз необхідні як ніколи раніше, і не тільки на європейському континенті.
Доповнення
Видання Bild пише, що уряд Федеративної Республіки Німеччини навряд чи дасть "добро" на відправку своїх військ до України в якості миротворців, хоча канцлер Фрідріх Мерц після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, здавалось би, був готовий на такий крок.
Також Bild писало, що німецькі політичні лідери обговорюють чи відправляти війська в Україну після досягнення мирної угоди.