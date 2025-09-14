Бербок допускає розгортання миротворців ООН в Україні - Bild

$41.310.00
48.270.00
Ексклюзив
13:13 • 3926 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
09:08 • 13924 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 46488 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 81172 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 68209 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 76422 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 41647 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 75008 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 68856 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 39704 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Ворожий удар по Костянтинівці: кількість загиблих та поранених зросла
14 вересня, 05:23 • 12981 перегляди
Маск закликав до зміни британського уряду на масштабному мітингу в Лондоні
14 вересня, 07:52 • 6500 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto
09:45 • 8654 перегляди
Чи вимикатимуть мобільний інтернет під час атаки дронів: уточнення від Генштабу
10:26 • 13241 перегляди
Стубб і Джонсон обмінялися різкими репліками під час конференції в Києві
12:59 • 13708 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
13 вересня, 07:00 • 77667 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів
12 вересня, 17:22 • 50335 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек
12 вересня, 15:32 • 49310 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:30 • 75008 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні
12 вересня, 14:26 • 46743 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Андрій Єрмак
Кім Чен Ин
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Польща
Франція
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto
09:45 • 8726 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo
13 вересня, 14:46 • 21584 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
12 вересня, 14:01 • 68856 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п'яти років стосунків
11 вересня, 14:57 • 54239 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto
11 вересня, 11:11 • 102329 перегляди
Bild
Financial Times
The Guardian
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

Бербок допускає розгортання миротворців ООН в Україні - Bild

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Голова Генеральної Асамблеї ООН Анналена Бербок допустила розгортання миротворчих сил в Україні для контролю перемир'я з росією. Для цього необхідна підтримка більшості країн-членів ООН, щоб забезпечити стійкий мир.

Бербок допускає розгортання миротворців ООН в Україні - Bild

Голова Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй Анналена Бербок допустила розгортання миротворчих сил ООН в Україні. Вони контролюватимуть дотримання режиму припинення вогню в разі можливого перемир'я з росією, заявила Бербок в інтерв'ю Bild, передає УНН.

Деталі

За словами Бербок, для розгортання миротворчих сил ООН в Україні необхідно, щоб це підтримала більшість країн-членів ООН. Вона підкреслила, що іноземний контингент необхідний для забезпечення стійкого миру.

Якщо буде укладено мирний договір, його необхідно максимально захистити. І якщо більшість держав-членів вважає, що для цього потрібні "блакитні шоломи" (миротворчі сили ООН - ред), то це, сподіваємося, допоможе забезпечити тривалий мир. Перш за все, необхідно провести мирні переговори

- сказала Бербок.

За словами Бербок, подібні миротворчі місії зараз необхідні як ніколи раніше, і не тільки на європейському континенті.

Доповнення

Видання Bild пише, що уряд Федеративної Республіки Німеччини навряд чи дасть "добро" на відправку своїх військ до України в якості миротворців, хоча канцлер Фрідріх Мерц після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, здавалось би, був готовий на такий крок.

Також Bild писало, що німецькі політичні лідери обговорюють чи відправляти війська в Україну після досягнення мирної угоди.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Анналена Бербок
Bild
Організація Об'єднаних Націй
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Німеччина
Україна