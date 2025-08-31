$41.260.00
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 20109 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 50957 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 74456 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 90247 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 106530 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 252244 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 110727 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 85096 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 99141 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 320263 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Відправка німецьких військ в Україну є малоперспективною - Bid

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Уряд Німеччини навряд чи відправить війська до України, незважаючи на попередні заяви канцлера Мерца. Берлін надасть гарантії безпеки за допомогою фінансової допомоги.

Відправка німецьких військ в Україну є малоперспективною - Bid

Уряд Федеративної Республіки Німеччини навряд чи дасть "добро" на відправку своїх військ до України в якості миротворців, хоча канцлер Фрідріх Мерц після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, здавалось би, був готовий на такий крок. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bild.

Деталі

Мерц та віце-канцлер Ларс Клінгбейль не вірять у можливість зустрічі між володимиром путіним і Володимиром Зеленським. Однак навіть якщо між сторонами конфлікту буде укладено відповідну угоду, уряд Німеччини хоче забезпечити гарантії безпеки насамперед за допомогою грошей, йдеться в публікації.

У німецькому уряді сумніваються, чи відбудеться взагалі розміщення західних солдатів, особливо після відмови Трампа брати в цьому участь.

Нагадаємо

кремль прокоментував припущення канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, що зустріч глави кремля володимира путіна та Президента України Володимира Зеленського може не відбутися.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Bild
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна