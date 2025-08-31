Відправка німецьких військ в Україну є малоперспективною - Bid
Київ • УНН
Уряд Німеччини навряд чи відправить війська до України, незважаючи на попередні заяви канцлера Мерца. Берлін надасть гарантії безпеки за допомогою фінансової допомоги.
Уряд Федеративної Республіки Німеччини навряд чи дасть "добро" на відправку своїх військ до України в якості миротворців, хоча канцлер Фрідріх Мерц після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, здавалось би, був готовий на такий крок. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bild.
Деталі
Мерц та віце-канцлер Ларс Клінгбейль не вірять у можливість зустрічі між володимиром путіним і Володимиром Зеленським. Однак навіть якщо між сторонами конфлікту буде укладено відповідну угоду, уряд Німеччини хоче забезпечити гарантії безпеки насамперед за допомогою грошей, йдеться в публікації.
У німецькому уряді сумніваються, чи відбудеться взагалі розміщення західних солдатів, особливо після відмови Трампа брати в цьому участь.
Нагадаємо
