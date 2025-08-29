У кремлі відповіли на припущення Мерца, що зустрічі путіна та Зеленського не буде: повторили своє "але"

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Ексклюзив
08:48 • 7554 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
06:38 • 22442 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
06:25 • 22573 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 34182 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 58002 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 59713 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 137360 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 69523 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 78444 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 113747 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+29°
5.5м/с
25%
752мм
Популярнi новини
Вчені виявили висохле давнє озеро з "жовтою цегляною доріжкою" на дні океану29 серпня, 01:44 • 23480 перегляди
Українські удари по НПЗ росії спричинять дефіцит бензину та макроекономічну нестабільність - ISW29 серпня, 02:23 • 5916 перегляди
Водна криза на окупованій Донеччині посилюється: шість міст залишилися без води 29 серпня, 03:05 • 23763 перегляди
Атлантична течія на межі зупинки: вчені попереджають про кліматичну катастрофу29 серпня, 04:11 • 21032 перегляди
Європейські лідери обговорюють створення 40 км буферної зони між Україною та росією29 серпня, 04:31 • 16264 перегляди
Публікації
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo29 серпня, 05:00 • 34182 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 58002 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo28 серпня, 14:30 • 73182 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року28 серпня, 13:37 • 137360 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 211380 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Нарендра Моді
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Китай
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 135950 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 165858 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 167841 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 156951 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 187300 перегляди
Актуальне
ChatGPT
Starlink
Fox News
Ракетна система С-400
The Hill

У кремлі відповіли на припущення Мерца, що зустрічі путіна та Зеленського не буде: повторили своє "але"

Київ • УНН

 • 1722 перегляди

кремль прокоментував припущення щодо зустрічі путіна та Зеленського. пєсков заявив, що зустріч можлива, але нібито потребує підготовки на експертному рівні.

У кремлі відповіли на припущення Мерца, що зустрічі путіна та Зеленського не буде: повторили своє "але"

кремль прокоментував припущення канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, що зустріч глави кремля володимира путіна та Президента України Володимира Зеленського може не відбутися, запевнивши, що можливість зустрічі "не виключена", знову повторивши "але" у вигляді умови для таких переговорів. Відповідні слова речника кремля дмитра пєскова наводять росЗМІ, пише УНН.

Деталі

"Я нагадаю вам позицію президента путіна. Він не виключає можливості проведення такої зустрічі, але вважає, що будь-яка зустріч на найвищому рівні має бути добре підготовлена, щоб на ній можна було фіналізувати ті напрацювання, які попередньо повинні бути здійснені на експертному рівні", - сказав пєсков.

Мерц вважає, що зустрічі Зеленського і путіна не відбудеться28.08.25, 21:03 • 9938 переглядiв

"Поки не можна сказати, що експертна робота, скажімо так, вирує. Ні, на жаль, ні. Ми зберігаємо свою зацікавленість і свою готовність до таких переговорів. Всі наші позиції доведені. Відповідний проект, скажімо так, основні положення письмово, були передані... Далі необхідно обговорення", - сказав представник кремля.

Нагадаємо

В Інституті вивчення війни вважають, що путін не сказав нічого, що вказувало б на те, що він пом'якшив свої воєнні цілі або на готовність йти на компроміс щодо них, після переговорів з Трампом. Він повторив формулювання, які використовує з 2021 року для виправдання агресії.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Інститут вивчення війни
Дональд Трамп
Володимир Зеленський