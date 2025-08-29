У кремлі відповіли на припущення Мерца, що зустрічі путіна та Зеленського не буде: повторили своє "але"
Київ • УНН
кремль прокоментував припущення щодо зустрічі путіна та Зеленського. пєсков заявив, що зустріч можлива, але нібито потребує підготовки на експертному рівні.
кремль прокоментував припущення канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, що зустріч глави кремля володимира путіна та Президента України Володимира Зеленського може не відбутися, запевнивши, що можливість зустрічі "не виключена", знову повторивши "але" у вигляді умови для таких переговорів. Відповідні слова речника кремля дмитра пєскова наводять росЗМІ, пише УНН.
Деталі
"Я нагадаю вам позицію президента путіна. Він не виключає можливості проведення такої зустрічі, але вважає, що будь-яка зустріч на найвищому рівні має бути добре підготовлена, щоб на ній можна було фіналізувати ті напрацювання, які попередньо повинні бути здійснені на експертному рівні", - сказав пєсков.
"Поки не можна сказати, що експертна робота, скажімо так, вирує. Ні, на жаль, ні. Ми зберігаємо свою зацікавленість і свою готовність до таких переговорів. Всі наші позиції доведені. Відповідний проект, скажімо так, основні положення письмово, були передані... Далі необхідно обговорення", - сказав представник кремля.
Нагадаємо
В Інституті вивчення війни вважають, що путін не сказав нічого, що вказувало б на те, що він пом'якшив свої воєнні цілі або на готовність йти на компроміс щодо них, після переговорів з Трампом. Він повторив формулювання, які використовує з 2021 року для виправдання агресії.