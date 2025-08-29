В Кремле ответили на предположение Мерца, что встречи Путина и Зеленского не будет: повторили свое "но"

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Эксклюзив
08:48 • 7446 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
06:38 • 22287 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
06:25 • 22452 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 33972 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 57803 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 59667 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 137232 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 69514 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 78440 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 113743 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
5.5м/с
25%
752мм
Популярные новости
Ученые обнаружили высохшее древнее озеро с «желтой кирпичной дорожкой» на дне океана29 августа, 01:44 • 23480 просмотра
Украинские удары по НПЗ России вызовут дефицит бензина и макроэкономическую нестабильность - ISW29 августа, 02:23 • 5916 просмотра
Водный кризис в оккупированной Донецкой области усиливается: шесть городов остались без воды29 августа, 03:05 • 23763 просмотра
Атлантическое течение на грани остановки: ученые предупреждают о климатической катастрофе29 августа, 04:11 • 21032 просмотра
Европейские лидеры обсуждают создание 40-километровой буферной зоны между Украиной и Россией29 августа, 04:31 • 16265 просмотра
публикации
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00 • 33971 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 57802 просмотра
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостовVideo28 августа, 14:30 • 73085 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года28 августа, 13:37 • 137232 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 211278 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Нарендра Моди
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Китай
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 135883 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 165799 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 167786 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 156903 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 187250 просмотра
Актуальное
ЧатГПТ
Старлинк
Фокс Ньюс
Ракетная система С-400
Холм

В Кремле ответили на предположение Мерца, что встречи Путина и Зеленского не будет: повторили свое "но"

Киев • УНН

 • 1694 просмотра

Кремль прокомментировал предположения относительно встречи Путина и Зеленского. Песков заявил, что встреча возможна, но якобы требует подготовки на экспертном уровне.

В Кремле ответили на предположение Мерца, что встречи Путина и Зеленского не будет: повторили свое "но"

Кремль прокомментировал предположения канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что встреча главы Кремля Владимира Путина и Президента Украины Владимира Зеленского может не состояться, заверив, что возможность встречи "не исключена", снова повторив "но" в виде условия для таких переговоров. Соответствующие слова представителя Кремля Дмитрия Пескова приводят росСМИ, пишет УНН.

Детали

"Я напомню вам позицию президента Путина. Он не исключает возможности проведения такой встречи, но считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена, чтобы на ней можно было финализировать те наработки, которые предварительно должны быть осуществлены на экспертном уровне", - сказал Песков.

Мерц считает, что встречи Зеленского и путина не состоится28.08.25, 21:03 • 9932 просмотра

"Пока нельзя сказать, что экспертная работа, скажем так, кипит. Нет, к сожалению, нет. Мы сохраняем свою заинтересованность и свою готовность к таким переговорам. Все наши позиции доведены. Соответствующий проект, скажем так, основные положения письменно, были переданы... Далее необходимо обсуждение", - сказал представитель Кремля.

Напомним

В Институте изучения войны считают, что Путин не сказал ничего, что указывало бы на то, что он смягчил свои военные цели или на готовность идти на компромисс по ним, после переговоров с Трампом. Он повторил формулировки, которые использует с 2021 года для оправдания агрессии.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Институт изучения войны
Дональд Трамп
Владимир Зеленский