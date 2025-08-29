Кремль прокомментировал предположения канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что встреча главы Кремля Владимира Путина и Президента Украины Владимира Зеленского может не состояться, заверив, что возможность встречи "не исключена", снова повторив "но" в виде условия для таких переговоров. Соответствующие слова представителя Кремля Дмитрия Пескова приводят росСМИ, пишет УНН.

Детали

"Я напомню вам позицию президента Путина. Он не исключает возможности проведения такой встречи, но считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена, чтобы на ней можно было финализировать те наработки, которые предварительно должны быть осуществлены на экспертном уровне", - сказал Песков.

Мерц считает, что встречи Зеленского и путина не состоится

"Пока нельзя сказать, что экспертная работа, скажем так, кипит. Нет, к сожалению, нет. Мы сохраняем свою заинтересованность и свою готовность к таким переговорам. Все наши позиции доведены. Соответствующий проект, скажем так, основные положения письменно, были переданы... Далее необходимо обсуждение", - сказал представитель Кремля.

Напомним

В Институте изучения войны считают, что Путин не сказал ничего, что указывало бы на то, что он смягчил свои военные цели или на готовность идти на компромисс по ним, после переговоров с Трампом. Он повторил формулировки, которые использует с 2021 года для оправдания агрессии.