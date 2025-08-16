путін не сказав нічого, що вказувало б на готовність до компромісів - ISW
Київ • УНН
В Інституті вивчення війни вважають, що путін не змінив своїх поглядів на суверенітет України після переговорів з Трампом. Він повторив формулювання, які використовує з 2021 року для виправдання агресії.
російський диктатор володимир путін на прес-конференції після переговорів із президентом США Дональдом Трампом не сказав нічого, що вказувало б на те, що він пом'якшив свої воєнні цілі або на готовність йти на компроміс щодо них. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
Деталі
Вказується, що путін повторив формулювання, які він використовує з 2021 року для виправдання агресії росії проти України.
путін знову продемонстрував, що він не змінив своїх поглядів на суверенітет України з 2021 року і залишається незацікавленим у серйозних мирних переговорах з Україною. путін використав спільну прес-конференцію після саміту на Алясці 15 серпня, щоб згадати давній наратив кремля про те, що росія та Україна мають "одне коріння" і що росія вважає Україну "братньою" нацією
Аналітики звертають увагу, що путін опублікував есе на тему "Історична єдність росіян та українців" у липні 2021 року, в якому він стверджував, що українці та білоруси завжди належали до російської нації через їхній спільний "історичний та духовний простір".
"Схожість між заявами путіна на прес-конференції 15 серпня з Трампом та його попередніми заявами демонструє, що він залишається відданим думці, що існування України як держави та територіальна цілісність залежать від союзу України з росією", - резюмують аналітики.
Нагадаємо
За підсумками зустрічі на Алясці російський диктатор володимир путін розповів, що має чудовий контакт з Дональдом Трампом й заявив про якусь домовленість, яка допоможе вибудувати шлях до миру в Україні.
путін заявив, що домовленості з Трампом стануть відправною точкою для бізнесових відносин з США 16.08.25, 02:38 • 3062 перегляди