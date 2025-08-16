путін не сказав нічого, що вказувало б на готовність до компромісів - ISW

російський диктатор володимир путін на прес-конференції після переговорів із президентом США Дональдом Трампом не сказав нічого, що вказувало б на те, що він пом'якшив свої воєнні цілі або на готовність йти на компроміс щодо них. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Вказується, що путін повторив формулювання, які він використовує з 2021 року для виправдання агресії росії проти України.

путін знову продемонстрував, що він не змінив своїх поглядів на суверенітет України з 2021 року і залишається незацікавленим у серйозних мирних переговорах з Україною. путін використав спільну прес-конференцію після саміту на Алясці 15 серпня, щоб згадати давній наратив кремля про те, що росія та Україна мають "одне коріння" і що росія вважає Україну "братньою" нацією