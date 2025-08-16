$41.450.06
15 серпня, 23:06
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
путін не сказав нічого, що вказувало б на готовність до компромісів - ISW

Київ • УНН

 • 238 перегляди

В Інституті вивчення війни вважають, що путін не змінив своїх поглядів на суверенітет України після переговорів з Трампом. Він повторив формулювання, які використовує з 2021 року для виправдання агресії.

путін не сказав нічого, що вказувало б на готовність до компромісів - ISW

російський диктатор володимир путін на прес-конференції після переговорів із президентом США Дональдом Трампом не сказав нічого, що вказувало б на те, що він пом'якшив свої воєнні цілі або на готовність йти на компроміс щодо них. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Вказується, що путін повторив формулювання, які він використовує з 2021 року для виправдання агресії росії проти України.

путін знову продемонстрував, що він не змінив своїх поглядів на суверенітет України з 2021 року і залишається незацікавленим у серйозних мирних переговорах з Україною. путін використав спільну прес-конференцію після саміту на Алясці 15 серпня, щоб згадати давній наратив кремля про те, що росія та Україна мають "одне коріння" і що росія вважає Україну "братньою" нацією

- зазначається у статті.

Аналітики звертають увагу, що путін опублікував есе на тему "Історична єдність росіян та українців" у липні 2021 року, в якому він стверджував, що українці та білоруси завжди належали до російської нації через їхній спільний "історичний та духовний простір".

"Схожість між заявами путіна на прес-конференції 15 серпня з Трампом та його попередніми заявами демонструє, що він залишається відданим думці, що існування України як держави та територіальна цілісність залежать від союзу України з росією", - резюмують аналітики.

Нагадаємо

За підсумками зустрічі на Алясці російський диктатор володимир путін розповів, що має чудовий контакт з Дональдом Трампом й заявив про якусь домовленість, яка допоможе вибудувати шлях до миру в Україні.

путін заявив, що домовленості з Трампом стануть відправною точкою для бізнесових відносин з США 16.08.25, 02:38 • 3062 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ВійнаПолітика
Володимир Путін
Аляска
Інститут вивчення війни
Дональд Трамп
Україна