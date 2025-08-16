путін заявив, що домовленості з Трампом стануть відправною точкою для бізнесових відносин з США

Сьогоднішні домовленості із президентом США Дональдом Трампом стануть відправним пунктом для прагматичних та бізнесових відносин між рф та Америкою. Про це заявив російський диктатор володимир путін під час пресконференції, передає УНН.

Коли нова адміністрація прийшла до влади наші відносини покращилися. Це дуже символічно. На 20% збільшили співпрацю й чітко зрозуміло, що кооперація між росією та США має величезний потенціал, зокрема в розробці космічних напрацювань - заявив путін.

путін висловив вдячність Трампу за спільну роботу та довірливу розмову.

"Дуже важливо, щоб ми були обоє орієнтовані на результат. Я вдячний Трампу за його відвертість й за прагнення забезпечити процвітання своєї нації. Все одно він розуміє, що росія має свої національні інтереси. Сьогоднішні домовленості стануть відправним пунктом не тільки для вирішення української проблеми, але також для прагматичних та бізнесових відносин між рф та США...Я і Трамп побудували дуже довірливий контакт на засадах бізнесу", - сказав путін.

Також путін цинічно заявив про можливість руху у напрямку припинення конфлікту в Україні.

"Враховуючи це все, ми можемо рухатися у напрямку припинення конфлікту в Україні", - стверджує путін.

Доповнення

російський диктатор володимир путін сказав, що має чудовий контакт з Дональдом Трампом й заявив про якусь домовленість, яка допоможе вибудувати шлях до миру в Україні.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що під час перемовин із російським диктатором "не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає".