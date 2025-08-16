$41.450.06
23:06 • 2256 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
20:15 • 8964 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
20:08 • 11608 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
19:11 • 11262 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
18:26 • 15733 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 89601 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 140291 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 80753 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 134828 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 55440 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
путін заявив, що домовленості з Трампом стануть відправною точкою для бізнесових відносин з США

Київ • УНН

 • 106 перегляди

володимир путін заявив, що домовленості з Дональдом Трампом стануть відправною точкою для прагматичних та бізнесових відносин між рф та США. Путін також зазначив, що співпраця між країнами має величезний потенціал, зокрема в космічній галузі.

путін заявив, що домовленості з Трампом стануть відправною точкою для бізнесових відносин з США

Сьогоднішні домовленості із президентом США Дональдом Трампом стануть відправним пунктом для прагматичних та бізнесових відносин між рф та Америкою. Про це заявив російський диктатор володимир путін під час пресконференції, передає УНН.

Коли нова адміністрація прийшла до влади наші відносини покращилися. Це дуже символічно. На 20% збільшили співпрацю й чітко зрозуміло, що кооперація між росією та США має величезний потенціал, зокрема в розробці космічних напрацювань

- заявив путін.

путін висловив вдячність Трампу за спільну роботу та довірливу розмову.

"Дуже важливо, щоб ми були обоє орієнтовані на результат. Я вдячний Трампу за його відвертість й за прагнення забезпечити процвітання своєї нації. Все одно він розуміє, що росія має свої національні інтереси. Сьогоднішні домовленості стануть відправним пунктом не тільки для вирішення української проблеми, але також для прагматичних та бізнесових відносин між рф та США...Я і Трамп побудували дуже довірливий контакт на засадах бізнесу", - сказав путін.

Також путін цинічно заявив про можливість руху у напрямку припинення конфлікту в Україні.

"Враховуючи це все, ми можемо рухатися у напрямку припинення конфлікту в Україні", - стверджує путін.

Доповнення

російський диктатор володимир путін сказав, що має чудовий контакт з Дональдом Трампом й заявив про якусь домовленість, яка допоможе вибудувати шлях до миру в Україні.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що під час перемовин із російським диктатором "не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає".

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна