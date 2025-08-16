Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що під час перемовин із російським диктатором володимиром путіним "не змогли знайти повного порозуміння, угоди (щодо припинення вогню в Україні - ред.) поки немає", передає УНН.
Ми не змогли знайти повного розуміння, доки угоди немає. Я зідзвонюватимуся з представниками НАТО, з європейськими лідерами та Володимиром Зеленським
Разом з тим, вамериканський ліде зазначив, що у нього склалися "добрі стосунки" із володимиром путіним.
Доповнення
Трамп та путін зустрілись на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці.
Вони двічі потисли руки один одному та на одному автомобілі поїхали до місця проведення саміту.
Під час рукостискання з президентом США Дональдом Трампом журналісти задали путіну питання: "Пане президент путін, ви припините вбивати мирних жителів України?".
На це російський диктатор вдав, що не почув запитання. Він посміхнувся, зробив здивоване обличчя і жестом показав, що або не розуміє, або не чує те, що йому кажуть.
Переговори проходили у форматі "три на три".
З американського боку, окрім Дональда Трампа, були присутні держсекретар США Марко Рубіо і спеціальний представник президента США Стів Віткофф. З російського боку міністр закордонних справ рф лавров та помічник путіна ушаков.