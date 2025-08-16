$41.450.06
23:06 • 1610 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
20:15 • 8182 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
20:08 • 11284 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
19:11 • 11031 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
18:26 • 15528 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 89426 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 140048 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 80700 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 134665 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 55421 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним

Київ • УНН

 • 1618 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час переговорів із російським диктатором не було досягнуто повного порозуміння. Угода про припинення вогню в Україні поки відсутня.

Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час перемовин із російським диктатором володимиром путіним "не змогли знайти повного порозуміння, угоди (щодо припинення вогню в Україні - ред.) поки немає", передає УНН.

Ми не змогли знайти повного розуміння, доки угоди немає. Я зідзвонюватимуся з представниками НАТО, з європейськими лідерами та Володимиром Зеленським 

- повідомив Трамп.

Разом з тим, вамериканський ліде зазначив, що у нього склалися "добрі стосунки" із володимиром путіним.

Доповнення

Трамп та путін зустрілись на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці.

Вони двічі потисли руки один одному та на одному автомобілі поїхали до місця проведення саміту.

Під час рукостискання з президентом США Дональдом Трампом журналісти задали путіну питання: "Пане президент путін, ви припините вбивати мирних жителів України?".

На це російський диктатор вдав, що не почув запитання. Він посміхнувся, зробив здивоване обличчя і жестом показав, що або не розуміє, або не чує те, що йому кажуть.

Переговори проходили у форматі "три на три".

З американського боку, окрім Дональда Трампа, були присутні держсекретар США Марко Рубіо і спеціальний представник президента США Стів Віткофф. З російського боку міністр закордонних справ рф лавров та помічник путіна ушаков.

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки