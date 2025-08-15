Трамп та путін зустрілись на Алясці
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп та володимир путін зустрілися на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці. Для лідерів підготовлено сцену з написом "ALASKA 2025" та червону доріжку у формі літери Г.
Трамп та путін вийшли з своїх літаків.
Після чого трамп та путін потиснули руки один одному.
Лідери двічі потисли руки й сіли в одне авто.
Доповнення
На авіабазі Елмендорф на Алясці на злітній смузі підготовлено сцену для Трампа та путіна.
Червону доріжку розстелено у формі літери Г, щоб лідери могли спуститися на платформу з написом "ALASKA 2025" ("АЛЯСКА 2025").
Європейський дипломат заявив, що прибуття глави кремля володимира путіна на червоній доріжці буде "важко переварити".
речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков заявив, що з боку рф у рамках переговорів "три на три" братимуть участь ще два представника.