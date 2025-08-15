Переговори на Алясці: песков розповів, хто представлятиме росію, крім путіна

речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков заявив, що з боку рф у рамках переговорів "три на три" братимуть участь ще два представника. Про це повідомили російські "ЗМІ", передає УНН.

Деталі

За словами пєскова, йдеться про голову міністерства закордонних справ рф сергія лаврова і помічника путіна федора ушакова - вони представлятимуть росію разом з путіним. Інших деталей наразі не наводиться.

Водночас з американського боку, крім Дональда Трампа, будуть присутні держсекретар США Марко Рубіо і спеціальний представник президента США Стів Віткофф.

Нагадаємо

Президенти США та рф проведуть переговори на Алясці у п'ятницю, 15 серпня. Зустріч ініційована путіним, Зеленський наголошує на неможливості вирішення долі України без її участі.

Речник російського диктатора дмитро пєсков повідомив, що за підсумками переговорів на Алясці не планується підписання жодних документів. На саміті обговорюватимуться питання, "пов'язані з українським врегулюванням".

Запланована зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з президентом росії володимиром путіним відбудеться у п’ятницю об 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) в Анкориджі.

Повідомляється, що літак путіна вже приземлився в США.